Startseite Projekt-Präsentation Kreative Gesellschaft in Düsseldorf Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2023-01-27 15:25. Wir werden im D-A-CH Raum jetzt mit Energiekrise, Wirtschaftskrise, sozialer Krise und Klimakrise konfrontiert. Suchen auch Sie nach einem Ausweg, wissen aber nicht, wo die Lösung zu finden ist? Haben Sie auch das Gefühl, dass sich in unserer Gesellschaft etwas verändern muss? Suchen Sie nach einem Ausweg, wissen aber nicht, wo die Lösung zu finden ist? Menschen aus der ganzen Welt beschäftigen sich mit der gleichen Frage und haben begonnen zu handeln. Auf der Plattform Creative Society vereinen sich bereits Menschen aus 180 Ländern mit dem Ziel, eine friedvolle, sichere und faire Gesellschaft aufzubauen. Teilnehmer des Projektes "Kreative Gesellschaft" aus Deutschland, Österreich und der Schweiz laden Sie ganz herzlich zu einem Treffen mit einer Projektpräsentation und einem Austausch in Düsseldorf ein! Die Herausforderungen unserer Zeit:

- Energiekrise

- Wirtschaftskrise

- Soziale Krise

- Klimawandel/Klimakrise Welchen Ausweg aus den Krisen gibt es? - Was ist KREATIVE GESELLSCHAFT?

- Warum KREATIVE GESELLSCHAFT?

- Wer steht hinter dem globalen Projekt KREATIVE GESELLSCHAFT? - Umsetzung der Projektes in 3 Etappen

- Die Bedeutung des Internationalen Online-Forums "Globale Krise. Vereinigung ist unserer Rettung" vom 12.11.22, welches von Menschen aus über 180 Ländern für die gesamte Menschheit organisiert und simultan in über 150 Sprachen übersetzt wurde. Wie kannst Du die Veränderung mitgestalten und was kannst konkret Du tun? Veranstaltungsort Alter Bahnhof

Gerresheim

Heyestraße 194 | 40625 Düsseldorf Ankommen: 14:00 Uhr

Präsentation: 14:00 - 15:45 Uhr

Kaffeepause: 16:00 - 17:00 Uhr

Austausch bei Infoständen und Workshop-Tischen: 17:00 - 19:00 Uhr ??Die Teilnehmerzahl ist begrenzt??Wir bitten daher um eine kurze Voranmeldung per E-Mail an:

email : care@boutique-clothing.com Großhandels von Markenbekleidung und Markenschuhe. Verschwenden Sie keine Zeit für komplizierte Prozesse, die wir einfach handhaben können . Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Pressekontakt: Kreative Gesellschaft e.V.

Frau Antonina Budanova

Schlehenweg 11

74847 Obrigheim fon ..: +49 (0) 174 7869014

web ..: https://kreativegesellschaft.org

