Startseite Anwendungsgebiete, Wirkung und Nebenwirkungen von Clenbuterol Pressetext verfasst von markusmaler am Fr, 2022-12-23 16:53. Clenbuterol ist ein Wirkstoff, der zur Klasse der Beta-2-Sympathomimetika gehört. Diese Medikamente bewirken eine Erweiterung der Bronchialmuskulatur. Sie werden häufig zur Behandlung von Asthma eingesetzt. Clenbuterol ist auch ein beliebtes Mittel zur Gewichtsabnahme. Das liegt an seiner Wirkung auf das Muskelwachstum und den Fettabbau. Lesen Sie weiter, um mehr über die Wirkungen und Nebenwirkungen dieser Substanz zu erfahren. In Deutschland und vielen anderen Ländern ist Clenbuterol auf Rezept für die Behandlung von Asthma erhältlich. Manchmal wird es auch zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) verschrieben. Eine Ausnahme stellen hier die USA dar. Dort ist die Verwendung beim Menschen verboten. Eine flüssige Form des Medikaments ist von der FDA für die Behandlung der Atemwegsobstruktion bei Pferden zugelassen. Clenbuterol ist zwar kein Steroid, hat aber ähnliche Eigenschaften wie Anabolika, zum Beispiel die Förderung einer Zunahme der Muskelmasse. Aufgrund dieser Eigenschaften wurde es in der Vergangenheit mitunter in der Viehzucht eingesetzt, um den Fleischertrag zu vergrößern. Derart verwendet, ist die Substanz auch nach der Schlachtung noch im Fleisch der Tiere zu finden, was in Europa und Asien zu Krankheiten geführt hat. Aus diesem Grund werden in den USA und in der EU Gewebeproben von Tieren auf das Vorhandensein von Clenbuterol hin untersucht. Der Wirkstoff wurde auch als Streckmittel in illegalen Drogen gefunden, unter anderem in Heroin. Es wurde beobachtet, dass Clenbuterol sowohl die Muskelmasse erhöht als auch das Körperfett reduziert. Außerdem verbleibt es nach dem Konsum für etwa sechs Tage mit aktiver Wirkung im Körper. Aufgrund dieser Eigenschaften wird es häufig als Nahrungsergänzungsmittel zur Gewichtsabnahme oder zur Steigerung der sportlichen Leistung eingesetzt. Personen, die es zur Gewichtsabnahme oder zur Leistungssteigerung einnehmen, verwenden häufig auch anabole Steroide oder Wachstumshormone. Studien über die Wirksamkeit von Clenbuterol als Mittel zur Gewichtsabnahme oder zur Leistungssteigerung beim Menschen sind recht begrenzt. Es wurden jedoch viele Studien an Tieren durchgeführt, vor allem an Nutztieren: Forscher haben festgestellt, dass Clenbuterol bei Mäusen und Ratten das Muskelwachstum sowie die Heilung verletzter Muskelfasern anregt und gleichzeitig Muskelschwund verhindert. Studien an Nutztieren haben gezeigt, dass die Zunahme des Muskelwachstums auf Kosten des Fettgewebes erfolgt. Dies ist Teil eines Prozesses, der als Repartitionierung bezeichnet wird. Eine Studie an Pferden ergab, dass die langfristige Verabreichung hoher Dosen von Clenbuterol die Expression bestimmter Gene erhöht, die mit dem Muskel- und Fettstoffwechsel zusammenhängen. Obwohl es nur geringe Anhaltspunkte für eine leistungssteigernde Wirkung gibt, steht die Substanz auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Clenbuterol kann vor allem bei übermäßigem oder missbräuchlichem Gebrauch starke Nebenwirkungen haben. Dazu gehören unter anderem eine erhöhte Herzfrequenz, schnelle Atmung, Herzklopfen, Schmerzen in der Brust, Zittern, Angstzustände und Störungen des Elektrolythaushalts. Eine Überprüfung der Nebenwirkungen von Clenbuterol, die zwei Giftnotrufzentralen gemeldet wurden, ergab, dass 11 der 13 Fälle auf die missbräuchliche Verwendung des Wirkstoffs zur Gewichtsabnahme oder zum Bodybuilding zurückzuführen waren. Wenn Clenbuterol zur Kontrolle von Asthmasymptomen eingenommen wird, liegt die empfohlene Dosierung bei 0,02 bis 0,03 Milligramm pro Tag. Das Medikament wird in Form von Tabletten oder Inhalatoren zur Asthmabehandlung angeboten. Wie viele andere Bronchodilatatoren zur Asthmabehandlung ist es in der Regel nur bei Bedarf einzunehmen - bis zur empfohlenen Tagesdosis. Clenbuterol, das zur Gewichtsabnahme oder zur Leistungssteigerung verwendet wird, kann als Tablette, Flüssigkeit oder Injektion erworben werden. Menschen, die den Wirkstoff zu diesem Zweck verwenden, nehmen in der Regel zwischen 0,06 und 0,12 Milligramm pro Tag ein, was höher ist als die Dosis für die Asthmabehandlung. In Deutschland ist Clenbuterol zur Behandlung von Asthma oder COPD zugelassen. Wer ein ärztliches Rezept besitzt, kann in jeder Apotheke Clenbuterol kaufen. Off-label wird es mitunter zur Gewichtsreduzierung oder zur Steigerung der sportlichen Leistung eingesetzt und steht auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur. Profisportler, die positiv auf dieses Medikament getestet werden, können von der Teilnahme am Wettkampfsport ausgeschlossen werden. Bei übermäßigem oder missbräuchlichem Gebrauch kann der Wirkstoff schwere Nebenwirkungen haben. Es ist wichtig, bei der Verwendung von Clenbuterol alle Dosierungsrichtlinien strikt einzuhalten. Von einer eigenmächtigen Anwendung zur Gewichtsreduktion raten die meisten maßgeblichen Experten ab. Quelle: Was ist Clenbuterol? Über markusmaler Komplettes Benutzerprofil betrachten