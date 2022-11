Startseite CSS präsentiert kaufmännische Branchenlösung auf der ConSozial 2022 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-11-30 17:10. Mit eGECKO bietet die CSS AG der Sozial- und Gesundheitsbranche eine vollintegrierte Komplettlösung für sämtliche kaufmännische Anforderungen Künzell, 30.11.2022 - Die CSS AG ist mit einem eigenen Stand auf der ConSozial in Nürnberg vertreten: Das Softwareunternehmen präsentiert seine kaufmännische Branchenlösung "eGECKO Sozial & Gesundheit" vom 7. bis 8. Dezember in Halle 4A / Stand 308. Neben den integrierten betriebswirtschaftlichen Funktionen wie Rechnungswesen, Controlling, Personalwirtschaft und CRM ist die Komplettlösung auf die speziellen Anforderungen und branchentypischen Ablaufprozesse zugeschnitten. Dabei deckt eGECKO sämtliche betriebswirtschaftliche Anforderungen ganzheitlich und ohne Schnittstellen ab. Zu den zahlreichen Anwendern, die ihre Prozesse bereits mit eGECKO optimieren, zählen unterschiedlichste Organisationen wie Heilpädagogische Lebenshilfen, Berufsförderungswerke, Diakonien, Kinderhilfswerke sowie Wohlfahrtsorganisationen wie DRKs, AWOs oder Caritas als auch Krankenhäuser, Blutspendedienste oder auch Bewegungen für Menschenrechte. Durchgängiges Konzept zeigt Tiefenwirkung Dreh- und Angelpunkt der innovativen Softwarelösung ist die einheitliche technologische Basis - Nutzen und Bedienkomfort des durchgängigen Konzeptes sind entsprechend: Die Verfügbarkeit der produktübergreifenden Daten in Echtzeit, das anwendungsübergreifende Navigieren bis zum Urbeleg mittels Drill-Down-Technologie oder die intelligenten Suchfunktionen auf Feldebene gehören ebenso dazu wie die absolute Transparenz über sämtliche Unternehmenskennzahlen, das unternehmensweite Reporting auf Knopfdruck und die einmalige Stammdatenpflege. Hinzu kommen die branchentypischen Anforderungen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, beispielsweise die Buchhaltung nach der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV), eine organisationskonforme Adress- und Mitgliederverwaltung, das Thema "Fördermittelverwaltung & Spendenmanagement" oder die Gehaltsabrechnung nach branchenspezifischen Tarifarten inklusive integrierter Plausibilitätsprüfung und jederzeit abrufbaren Auswertungen, Nachweisen und Bescheinigungen. Auf Wunsch übernimmt CSS Services auch die automatisierte Pflege von zahlreichen Standardtarifwerken aus dem Sozial- und Gesundheitswesen und dem Öffentlichen Dienst. So können eGECKO-Anwender stets die aktualisierten Tarife für ihre Berechnungen nutzen - eine manuelle und damit zeitintensive sowie fehleranfällige Aktualisierung der Tarife wird hinfällig. Branchenspezifische Features für mehr Komfort und Zeitersparnis Besucher auf dem Messestand können sich umfassend über die vollständig integrierte eGECKO Komplettlösung informieren. Detaillierte Einblicke in verschiedene Module machen deutlich, welche Transparenz und Zeitersparnis die vielen applikationsübergreifenden Features mit sich bringen und für effektivere Prozesse sorgen: Routinearbeiten wie Personalabrechnung, Bewerbermanagement und Bescheinigungswesen gehen mit der Software ebenso zeitsparend von der Hand wie die Erstellung von Analysen, freidefinierbare Suchabfragen oder die Gestaltung eines individuellen Dashboards. So erlaubt eGECKO beispielsweise eine Offene-Posten-Buchhaltung mit Blick auf den Debitor, Bewohner, Betreuer oder Patienten. Mittels vordefinierter Berichte wie Bilanz, GuV und BWA haben Unternehmen ihre KPIs sowie ihre Liquidität jederzeit im Blick. Weitere Features sind unter anderem: Automatisiertes Zahlungs- und Mahnverfahren mit speziellen Mahnfeldern, Konzernkonsolidierung, mandantenübergreifendes Buchen und bilanzierende Einheiten, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Planungsprozess und Budgettransparenz mit Kennzahlen- und Liquiditätsplanung sowie das Elektronische Elster-Verfahren. Wie konsequent die eGECKO-Lösung insgesamt auf die Belange im Sozial- und Gesundheitsbereich ausgelegt ist, verdeutlicht die "Branchenspezifische Kommunikation". Die Software verfügt über einen Reportdesigner zur Individualisierung von Rechnungen, Briefköpfen oder Diagrammen. Zur Auswertung nutzen Anwender für die Branche notwendige und spezifische Felder wie beispielsweise Patientenname, Transportdatum, Fahrzeugrufname, Rettungswache Tarifnummer, Sammelrechnungsnummer Tarif, Transportfahrt von/nach, Leitstellenauftragsnummer, IK-Nummer Krankenkasse oder Name Krankenkasse. Besonders hilfreich in der Praxis ist das durchdachte Spendenmanagement. Hier sind personalisierbare, spezifizierbare Spendenbescheinigungen möglich. Zudem kann der Spendenbescheinigungsprozess nach eigenen Anforderungen gestaltet werden. Die automatische Archivierung von ausgestellten Spendenbescheinigungen ist ebenso möglich wie deren Ausgabe über verschiedene Formate wie E-Mail, E-Post oder Druck. Genauso unkompliziert und übersichtlich gestaltet sich die Verwaltung der Fördermittel. Hier bietet eGECKO dem Anwender eine transparente Übersicht auf sämtliche Fördermittel, beispielsweise als Mittelverwendungsnachweis in der Buchhaltung, als Sonderposten der Anlagenbuchhaltung oder für geförderte Projekte in der Kostenrechnung - jeweils per Drill Down transparent nachvollziehbar bis zum Urbeleg. Problemlos ist zudem die Integration und Anbindung der im operativen Geschäft gängigen Branchensoftware für Pflegeheime, Essen auf Rädern, Hausnotrufe, Krankentransporte oder Rettungsdienste. Branchenpartner sind hier beispielsweise connext vivendi, Apetito, MediFox, Inter-Bos, COPpro, ISE, EMC oder CareMan. Die Highlights von eGECKO Sozial & Gesundheit

- Tariftreue, branchenspezifische Abrechnung

- Personalkostenplanung

- Buchführung nach PBV

- Gesetzeskonformität (stets auf neuestem Stand)

- Digitale Personalakte

- Übersichtliche Fördermittelverwaltung

- Detailliertes Spendenmanagement

- Anbindung von Branchenpartnern

- Branchenspezifische Kommunikation Mittelstandslösung eGECKO

