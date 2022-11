Startseite Der besondere Baumkalender für 2023: Sagenhafte Baumgestalten und Wunderwerke, Veteranen der Natur, die dem Klima standhalten! Pressetext verfasst von ArbusVerlag am Mo, 2022-11-21 21:23. Auch in 2023 präsentiert Ihnen der Baumsachverständige Peter Klug ganz besondere Bäume, die durch ihr hohes Alter, einen mächtigen Stammumfang oder ihre persönliche, individuelle Gestalt beeindrucken. Dazu finden Sie auf beiden Kalendern Hintergrundinformationen! „Sagenhafte Baumgestalten 2023“

Deutschlands älteste Bäume im Großformat Der Titel des Kalenders hält, was er verspricht: Sagenhaft und geschichtsträchtig präsentieren wir Ihnen in der diesjährigen Ausgabe eine bestechende Auswahl der ältesten Bäume Deutschlands!

Welche Epochen haben diese Baumveteranen durchlebt? Welche historischen Erlebnisse verbergen sich in ihrer Vergangenheit?

Zwölf beeindruckende, rätselhafte Wunderwerke der Natur erzählen uns ihre eigene Geschichte:

Die 16-stämmige Rotbuche im Wildpark Stuttgart offenbart mit ihrem erstaunlichen Stammumfang von 7,40 Metern das Tor zum Himmel. Mit ihrer 300- bis 400-jährigen Vergangenheit ist die Feld-Ulme am Hochgrat im Oberallgäu eine Besonderheit. Auch der Mammutbaum im Hermannshof in Weinheim wurde vermutlich bereits um 1888 gepflanzt und repräsentiert lebendige Geschichte, … Arbus-Verlag 2023, Format 42 x 43,5 cm, Fotos und Text: Peter Klug

ISBN-13: 978-3-934947-52-8, Preis: 19,- Euro „Baumleben 2023“

Die schönsten und ältesten Wunderwerke unserer Natur Mit unserem neuen Kalender „Baumleben“ können Sie sich 2023 ebenso von den imposantesten und faszinierendsten Bäumen Deutschlands beeindrucken lassen - Tag für Tag aufs Neue!

Die etwa 1830 gepflanzte Kaukasische Flügelnuss am Schloss Hohenheim gehört mit einem Stammumfang von 6,70 Metern zu den stärksten ihrer Art. Auch Veteranen wie die 500 bis gar 800 Jahre alte Polchower Linde in Mecklenburg oder das bestechende Wurzelwerk der „tausendjährigen Eiche“ bei Oberthulba-Reith hinterlassen bleibende Eindrücke. Arbus-Verlag 2022, Format 22 x 34 cm, Fotos und Text: Peter Klug

ISBN-13: 978-3-934947-54-2, Preis: 12,- Euro Machen Sie sich vorab unter www.baumleben.de einen Eindruck.

Erhältlich sind die Kalender beim Arbus Verlag: www.arbus.de/shop.

Anhang Größe csm_BG_2023_Cover_3d7b7c3782.jpg 16.47 KB Baumleben.jpg 138.84 KB