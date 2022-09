Startseite Einzigartiges Nepal - Geschichte einer Reise Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-09-21 21:52. Buchempfehlung / Neuerscheinung

"Einzigartiges Nepal - Besuch bei einem Reisenden"

von Christa Jäger-Schrödl Die Reisegeschichte "Einzigartiges Nepal - Besuch bei einem Reisenden" erzählt die berührende Geschichte einer Mutter, die ihren Sohn auf einer langjährigen Asienreise in Nepal besucht. Ein dynamisches Reisetagebuch, das spannend durch eines der ärmsten Länder Asiens führt, aber auch das Leid und die unermessliche Zerstörung durch schwere Erdbeben schildert. Worum geht es genau? Nach Lektüre von "Einzigartiges Nepal" wird es wohl kaum jemanden geben, der nicht in dieses geheimnisvolle Land mit uralter Kultur und langen Traditionen reisen möchte. Das ehemalige Königreich im Herzen des magischen Himalayas hat viele Gesichter: Eine atemberaubende Natur, kulturhistorische Schätze, außergewöhnliche Menschen und Berge, die in den Himmel ragen. Das Buch beginnt mit einer zauberhaften Reise durch Nepal: Von der Landung der Autorin in Kathmandu, einem abenteuerlichen Flug über den magischen Himalaya, bis zum Besuch in Pokhara, "der Stadt der Hippies", wie man sie früher nannte. Die Autorin bringt den Facettenreichtum der Reise durch ihre persönliche Geschichte in greifbare Nähe. Christa Jäger-Schrödl hat Nepal im Jahr 2013 erstmalig besucht und beschreibt ihre persönlichen Erlebnisse, aber auch so manche Unbequemlichkeit. Als eine Frau, die an europäische Standards gewöhnt ist, überrascht sie schon einiges auf dieser Reise. Sie beschreibt aber auch Erlebnisse Ihres Sohnes auf seinem Weg durch Asien. Die Nachrichten im April 2015 über schwere Erdbeben in Nepal machen Angst. Angst um liebe Menschen und Angst um ihren Sohn, von dem sie nicht weiß, wo er sich gerade aufhält. Fieberhaft verfolgt sie das Geschehen in diesen Wochen und schildert die sich überschlagenden Ereignisse und Nachrichten. Mit diesem Buch ist es Christa Jäger-Schrödl eindrucksvoll gelungen, ihre Leser in den Bann zu ziehen, sie auf diese besondere Reise zu begleiten. Die Autorin Christa Jäger-Schrödl schrieb viele Jahre als Redakteurin für Entertainment- und Computermagazine - bis sie die Schreibtischseite tauschte. Heute arbeitet die Journalistin als Pressesprecherin/Pressefotografin und Profi für Social Media auf Unternehmerseite. Ihre Leidenschaft für das Reisen und die Liebe zu Asien motivierten Sie zu ihrer ersten Reisegeschichte. Sie erhalten das Buch auf Amazon, Thalia und im Buchhandel. ISBN 978-3-347-72420-4

email : info@furtureCONCEPTS.de Kurz-CV der Autorin

Bisherige Veröffentlichungen: - ICH CHEF - Leitfaden für Existenzgründer, Fachbuch, Ratgeberliteratur Verlag 2013

- HILFE in Marketing und Vertrieb - 125 erprobte Tipps, Fachbuch, Ratgeberliteratur Verlag 2018

Ihre Leidenschaft für das Reisen und die Liebe zu Asien motivierten Christa Jäger-Schrödl zu ihrer ersten Reisegeschichte. Parallel zum Buch macht sich auch eine besondere Fotoausstellung mit großformatigen Bildern zum Thema "Senioren in Nepal" auf die Reise von Seniorenheim zu Seniorenheim. Sie erhalten "Einzigartiges Nepal" natürlich auch auf Amazon, Thalia und im Buchhandel.

ISBN 978-3-347-72420-4

