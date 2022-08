Von den Alten lernen - Gold muss sein

Neue Technologien, modernes Gedankengut, aber oft auch Besserwisserei bestimmen die Welt von heute. Wer genau hinsieht, weiß jedoch, Gold gehört zur Absicherung.

Die Altvorderen verzetteln sich oft in alten Geschichten, denken gerne an die gute alte Zeit. Doch Erfahrung ist ein Gut, dass sich nur mühsam aneignen lässt. Warum also nicht von den Alten lernen? Dabei geht es nicht nur um Oma oder Opa, es sollte noch deutlich weiter in die Vergangenheit geforscht werden. Das machten zum Beispiel Wissenschaftler in Australien auf Anfrage des dortigen Umweltministeriums. Es gibt Hinweise darauf, dass die Verbrennungstechniken der Aborigines dazu beitragen, Wälder zu bewirtschaften, die Artenvielfalt zu schützen und katastrophale Buschbrände zu verhindern. Die Wissenschaftler demonstrierten auch, wie die Umsetzung des Wissens der Aborigines über Feuer die Umweltzerstörung und die Treibhausgasemissionen reduzieren kann. Um dies zu zeigen haben die Wissenschaftler das West Arnhem Land Fire Abatement in den nördlichen Territorien als Projekt durchgeführt.

Ein weiteres Beispiel gibt es auf Tasmanien. Aborigines bringen dort ihr Wissen ein, um in den Bereichen Grünlandbewirtschaftung und Dürreresistenz die heutige Landwirtschaft voranzubringen, vor allem, um die Nachhaltigkeit der Böden durch regenerative Bewirtschaftung zu verbessern. Nicht nur in der Landbewirtschaftung ist altes Wissen gefragt. In der heutigen Zeit wird es auch immer wichtiger so viel Wissen wie möglich bei Investitionen zu sammeln. Hier springt das Gold ins Auge. Seit mehr als 2000 Jahren gilt das Edelmetall als Geld und Wertspeicher. Es überdauert jede Krise und jede Währung. Wenn das allein nicht schon Grund genug ist, sich einen kleinen Goldschatz als Notgroschen zuzulegen. Wer risikofreudig ist kann sich auch die Aktien von Unternehmen mit Goldprojekten ansehen. Beispiele wären Karora Resources und Maple Gold Mines.

Karora Resources - https://www.youtube.com/watch?v=ub25UbOOeyM - führt Bohrungen auf seiner Beta-Hunt-Liegenschaft in Westaustralien durch (bis zu fast 30 Gramm Gold je Tonne Gestein). Seit kurzem besitzt das Unternehmen auch eine bereite Goldverarbeitungsanlage.

Maple Gold Mines - https://www.youtube.com/watch?v=zwzMgOG_A-M - entwickelt zusammen mit dem Partner Agnico Eagle Mines die Goldprojekte Douay und Joutel in Quebec.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Maple Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

