Der Goldpreis sollte bis Jahresende gut unterstützt sein

Marktanalysten gehen von einer guten Unterstützung des Goldpreises aus, da Stagflationsängste und die zunehmende Rezession gegenwärtig sind. Die Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte war die größte Zinserhöhung seit knapp 30 Jahren. Dies hat die Anleger wachgerüttelt, damit Sorgen vor einer Rezession geschürt. Laut der Fed könnte eine weitere Zinsanhebung um 75 Punkte im Juli erfolgen sowie am Jahresende eine Zinsrate von 3,5 Prozent möglich sein. Die Fed ist also besorgt. Und das sonst normale Verhältnis zwischen Zinsen und Gold ist heute anders. Schwächere Aktienmärkte und höhere Goldpreise könnten also kommen. Noch sind die Inflationserwartungen nicht so hoch wie etwa in den 1980er Jahren, sie lagen damals bei zirka 9,7 Prozent. Zu dieser Zeit hatte der damalige Fed-Vorsitzende die Zinssätze so nach oben geschraubt, dass dies einerseits die Inflation zum Erliegen brachte, aber andererseits eine Rezession einläutete. Die Inflationsgefahr steigt heute noch, aber eine Rezession kann vielleicht auch vermieden werden, denn so dramatisch wie in den 1980er Jahren ist es noch nicht. Die Ökonomen von Goldman Sachs beispielsweise haben die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession im kommenden Jahr von 15 auf 30 Prozent erhöht. Die Schätzung bezüglich des BIP hat Goldman nun für das vierte Quartal 2022 von 1,3 auf 0,9 gesenkt. Jedenfalls ist es in diesen Zeiten sicher eine gute Idee ein Goldinvestor zu sein. Zwei Goldproduzenten sind beispielsweise Caledonia Mining oder Karora Resources. Caledonia Mining - https://www.youtube.com/watch?v=kNcPzXxVTno - besitzt 64 Prozent an der Blanket-Mine in Simbabwe. Diese produziert seit Jahren erfolgreich. Karora Resources - https://www.youtube.com/watch?v=taBGR_GunhY - hat zwei produzierende Goldprojekte in Westaustralien. Bis 2024 soll die Produktion auf 185.000 bis 205.000 Unzen jährlich erhöht werden.

