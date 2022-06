Startseite Inder kaufen wieder Gold Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-06-10 17:12. Eine wichtige Fest- und Hochzeitssaison steht in Indien bevor und Gold wird wieder stark nachgefragt. Im Mai stiegen die indischen Goldimporte gegenüber dem Vorjahresmonat um sagenhafte 677 Prozent. Importiert wurden 101 Tonnen Gold, im Jahr zuvor wurden im Mai nur 13 Tonnen verzeichnet. Das ist der höchste Stand seit einem Jahr. Im Einzelhandel ging also sehr viel Gold über den Ladentisch. Es korrigierte nämlich der Goldpreis während des Akshaya Tritiya Festivals und schon eilten die Inder in die Juweliergeschäfte. Das jährliche Hindu- und Jain-Festival, das in der ersten Maiwoche gefeiert wird, gilt als besonders günstig für den Kauf von Gold. Indien ist der zweitgrößte Edelmetallverbraucher weltweit und die aktuelle Entwicklung kann den Goldpreis stützen. Auch wurden viele Hochzeiten aufgrund der Corona-Pandemie auf 2022 verschoben. Ein wesentlicher Bestandteil der Mitgift der Braut in Indien ist Gold. Und das Edelmetall stellt ein beliebtes Geschenk von Gästen und Familie dar. Wenn auch manche Analysten durch die Straffungspläne der großen Zentralbanken einen stärkeren US-Dollar sehen und damit Gegenwind für den Goldpreis, so ist und bleibt Gold doch das probate Mittel, um Vermögen aufzubauen beziehungsweise zu erhalten. Und das ist auch nötig, hat doch auch jüngst die Weltbank vor überdurchschnittlicher Inflation und unterdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum für mehrere Jahre gewarnt. Aus globaler Sicht senkte sie die Prognose für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr auf 2,9 Prozent. Diese Umstände sprechen für Gold, damit auch für Investments in Goldaktien, beispielsweise in Karora Resources - https://www.youtube.com/watch?v=OpqZaxerkcI -. Die erfolgreich in Westaustralien produzierende Goldgesellschaft hat aktuell eine zweite Aufbereitungsanlage hinzugefügt. Erwartet werden für das laufende Jahr 185.000 bis 205.000 Unzen Gold. Skeena Resources - https://www.youtube.com/watch?v=OpqZaxerkcI - belebt die ehemals produzierende Gold-Silber-Liegenschaft Eskay Creek in British Columbia wieder. Diese ist gerade von der indigenen Regierung genehmigt worden. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -) und Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

