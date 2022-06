Startseite Wenn einer eine Reise tut … Pressetext verfasst von connektar am So, 2022-06-05 10:05. Susi Wenrich illustriert und erzählt unterhaltsame Geschichte für Kinder … dann kann er was erleben. Das besagt schon ein altes Sprichwort. Und so ist es auch bei Elfie, der Kuh aus dem Bergischen Land, die sich auf Weltreise begibt und dabei zahlreiche fremde Länder und Tiere kennenlernt. Wie zum Beispiel in Indien, wo sie auf heilige Kühe trifft. Und die kleinen Leser*Innen erfahren dann auch gleich, dass Inder Kühe ganz besonders verehren. "Elfie geht auf Reisen - Die Weltreise" ist das neue Buch der - natürlich - im Bergischen Land in Overath beheimateten Susi Wenrich, es entstand im ersten Jahr der Coronapandemie. Während Mann und Kinder im Homeoffice saßen, brauchte Susi Wenrich für sich eine Beschäftigung, die ihr half, der "Enge" des Zusammenseins zu entfliehen. Kurz überleg sie, was sie am liebsten nun tun würde - REISEN! Was aber nicht ging! So entschloss sie sich, ein Kinderbuch zum Thema Reisen zu schreiben und zu illustrieren. Das Illustrieren der Bilder war für sie Balsam für die Seele. Und da Kühe zu ihren absoluten Lieblingstieren gehören, war die Idee sehr schnell geboren. Die Kuh Elfie sollte eine Weltreise machen! Das Buch "Elfie geht auf Reisen - die Weltreise", erschienen in Papierfresserchens MTM-Verlag, nimmt Kinder mit in fremde Länder. Durch den Text erhalten sie kurze Informationen über das jeweilige Land und können in den Illustrationen weitere Tiere und andere Dinge entdecken. Die Illustrationen sind mit viel Liebe und Humor gemalt. Ein wunderbares Buch zum Lesen und Schauen, bei dem man zusätzlich noch etwas über fremde Länder lernt. Das Buch richtet sich an Kinder im Grundschulalter, kann aber natürlich auch jüngeren Kindern vorgelesen werden. Die Illustrationen sind auch für Nichtleser spannend, da es in ihnen vieles zu entdecken gibt. Bibliografische Angaben:

Susi Wenrich: Elfie geht auf Reisen - Die Weltreise"

Susi Wenrich: Elfie geht auf Reisen - Die Weltreise"

Papierfresserchens MTM--Verlag, ISBN: 978-3-96074-566-2, Taschenbuch, 30 Seiten

