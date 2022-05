Startseite DRUTEX als bester Arbeitgeber 2022 ausgezeichnet Pressetext verfasst von ITMS22 am Mo, 2022-05-30 15:24. Es ist eine der wichtigsten Auszeichnungen des Jahres: DRUTEX, einer der führenden Hersteller von Fenstern, Türen und Rollläden in Europa, sichert sich im Arbeitgeberranking der Wirtschaftszeitschrift Forbes in Zusammenarbeit mit dem Statistik-Portal Statista den ersten Platz als bester Arbeitgeber in der Kategorie „Bauwesen“. In der Gesamtwertung landet das Unternehmen auf Platz 18. Damit steht DRUTEX an der Spitze der besten polnischen Arbeitgeber 2022. „DRUTEX sind Menschen. Mitarbeiter sind und waren schon immer der größte Wert unseres Unternehmens“, betont Leszek Gierszewski, Gründer und Geschäftsführer von DRUTEX. „Unter anderem dank dessen entwickelt sich das Unternehmen so dynamisch und ist heute eine erkennbare Marke in Polen und in der Welt.” Im Fokus von DRUTEX steht der einzelne Mitarbeiter, sein Einsatz und Potenzial als wichtiger Bestandteil des Unternehmens. Derzeit beschäftigt DRUTEX fast 4.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen plant für das laufende Jahr unter anderem den Bau einer neuen Halle mit 75.000 Quadratmeter sowie die Erneuerung der aktuellen Produktionslinien – und steigert damit nicht nur die Produktionskapazität, sondern schafft auch neue Arbeitsplätze. In der diesjährigen Rangliste um die Wahl des besten Arbeitgebers 2022 waren 300 Unternehmen vertreten. Von September bis Oktober 2021 bewerteten mehr als 20.000 Mitarbeiter ihre Arbeitgeber. Das Online-Portal Statista wählte 1.800 Unternehmen – mit mindestens 250 polnischen Beschäftigten – aus, die sich freiwillig der Bewertung durch ihre Mitarbeiter stellten. Im Online-Fragebogen gaben die Arbeitnehmer direkte und indirekte Empfehlungen des eigenen Arbeitsplatzes ab. Unter anderem beurteilten sie Aspekte wie Gehalt, Arbeitsbelastung, Arbeitsbedingungen, Ausrüstung, Mitarbeitermanagement und Entwicklung der teilnehmenden Unternehmen. Darüber hinaus schätzen die Mitarbeiter Unternehmensimage und Wachstum ihrer Arbeitgeber ein. Medieninformationen

DRUTEX S.A. wurde 1985 als Hersteller von Maschendrahtzäunen gegründet. Das innovationsreiche Familienunternehmen verlegte den Schwerpunkt schnell auf die Fertigung von Fenstern und verfügt dank seines rund 200 Millionen Z?oty teuren Europäischen Bauelementezentrums über ein Produktionspotenzial von bis zu 7.000 Fenstern pro Tag.

Des Weiteren entwickelt und produziert DRUTEX S.A. eigene Fensterprofile und stellt Fenster und Türen aus Holz und Aluminium sowie Brandschutztüren, Rollläden und eigenes Isolierglas her. In Deutschland verfügt das Unternehmen über ein starkes Händlernetz und bietet am Firmensitz fast 4.000 Mitarbeitern einen modernen und sicheren Arbeitsplatz.

Neben hoher Produktqualität überzeugt das Unternehmen durch seine einmalige Lieferzeit: DRUTEX gewährleistet Europaweite Lieferungen seiner Produkte sogar ab 7 Tagen, was nicht zuletzt durch die rund 450 Fahrzeuge starke Flotte erreicht wird.