Startseite Ohne Wenn und Aber aus Misserfolg Erfolg machen Pressetext verfasst von indayi am Do, 2021-08-19 09:54. Adieu Sorgen, Angst, Kummer, Zweifel, Unsicherheit. Don’t worry be happy, alles wird gut. https://www.youtube.com/watch?v=ErG5-8XrBDI Fühlst du dich hilflos deinem Schicksal ausgeliefert? Bist du unzufrieden und denkst das Leben sei ungerecht und grausam zu dir? Glaubst du das Universum ist willkürlich und alles geschieht nur zufällig und hat keine Bedeutung? Dann ist dieses Buch genau das richtige für dich. Erfahre hier das Geheimnis, um aus Misserfolg Erfolg zu machen, ohne Wenn und Aber. Hier bekommst du unübertreffbare Gesetze, um negative Dinge ins Positive umzuwandeln. So kannst du ohne Angst und Sorgen glücklich durchs Leben gehen! Alles Negative verliert sofort seine zerstörerische Energie, sobald wir es als Chancen und Weg zur Heilung betrachten. Denkanstöße:

Wir alle müssen die Angst vor Misserfolg und Ablehnung überwinden, um erfolgreich zu sein und das zu erreichen, was wir wollen. Größte Erfolge bestanden/bestehen darin, Misserfolge in Erfolge umzuwandeln.

Sogar Krankheiten sind nicht unbedingt etwas Negatives. Man wird nicht einfach so krank: Krankheiten entstehen, um uns zu helfen, wie du in diesem Buch erfahren wirst.

Suche nach Misserfolg statt nach Erfolg, und du wirst mehr Erfolge bekommen. Liebe das „Nein“ und du wirst noch viel mehr „Ja“ bekommen.

Erfolg ist das Ziel. Misserfolg ist, wie du dorthin gelangst. Misserfolg ist ein Sprungbrett zum Erfolg.

Über das Buch:

Nach diesem Buch fängt für dich ein neues Leben an, ein Leben der Möglichkeiten, ein Leben in dem du endlich mal deine Träume wahr werden lassen kannst. Du wirst nun befähigt sein, ein völlig neues Maß an Größe zu erreichen, Ergebnisse, die du und dein Umfeld nie für möglich gehalten hätten. Ein Praxisbuch mit vielen wahren Lebensgeschichten über den Autor Dantse Dantse, seinen Vater und über Berühmtheiten wie Michael Jordan, Oprah Winfried, Bill Gates, Einstein, Thomas Edison, Walt Disney, W. Churchill, Mandela, Mohamed Ali, Merkel, Obama… Dieses Buch wird nicht für Personen empfohlen, die Angst vor Veränderungen haben und diese Angst nicht ablegen wollen. Es ist nicht für Menschen geeignet, die scheitern wollen. Wenn dieses Buch dir nicht hilft, dann hast du kein Problem oder du hast schon alles glücklich erreicht! Erhältlich bei: indayi.de Amazon Thalia Hugendubel und in der Buchhandlung deines Vertrauens! Der Autor:

Dantsewww.dantse-dantse.com www.dantse-logik.com Lesung WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

