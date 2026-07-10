Wassertreten gegen den Zeitgeist: Warum ein Allgäuer Hotel Kneipp nicht aufgibt

Kneipp klingt angestaubt - und wirkt plötzlich wieder modern: Im Prinz-Luitpold-Bad wird die alte Wasseranwendung als einfache Gesundheitsroutine neu entdeckt.

Bad Hindelang, Juli 2026 - Wellness ist heute oft warm, weich und perfekt inszeniert. Es geht um Duft, Design, Entspannung, Rückzug und Wohlgefühl. Kneipp passt auf den ersten Blick nicht so recht in dieses Bild. Es ist schlicht, manchmal kalt, ein wenig störrisch und lange Zeit nicht gerade als glamouröses Zukunftsthema aufgefallen.

Im Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang gehört Kneipp dennoch bis heute zum Haus. Das traditionsreiche Natur- und Wellnesshotel, dessen Geschichte bis ins Jahr 1864 zurückreicht, verbindet Wasser, Natur, Bewegung und Erholung seit Generationen. Während viele klassische Kneippbetriebe und Kurangebote im Laufe der Zeit verschwunden sind, ist die Wasseranwendung im Prinz-Luitpold-Bad nie ganz aus dem Blick geraten.

"Natürlich weiß ich, dass Kneipp nicht nach Zukunftslabor klingt", sagt Geschäftsführer Armin Gross. "Es klingt eher nach weißem Bademantel, kaltem Wasser und einem Schild, auf dem steht, was man alles falsch machen kann. Aber vielleicht ist das ein Fehler: Wir haben Kneipp zu lange als Kurvorschrift betrachtet - und zu wenig als einfache, ziemlich kluge Gesundheitsroutine."

Dass Kälte und Wasser heute wieder Aufmerksamkeit bekommen, zeigt sich auch am Trend zum Eisbaden. Was dort oft spektakulär, extrem und medienwirksam inszeniert wird, hat in der Kneipp-Tradition eine deutlich alltagstauglichere Form: kurze Reize, regelmäßige Anwendung, Maßhalten und Körperwahrnehmung. Nicht Heldentum im Eiswasser steht im Mittelpunkt, sondern das bewusste Wechselspiel von Wärme, Kälte, Bewegung und Ruhe.

"Eisbaden ist die spektakuläre Variante. Kneipp ist die alltagstaugliche", sagt Gross. "Vielleicht brauchen wir heute beides: den Mut zur Kälte und die Klugheit des Maßes."

Für Gross ist das Thema auch persönlich geprägt. "Mir persönlich hat regelmäßiges Kneippen bei meinem Blutdruck geholfen. Das ist natürlich keine medizinische Empfehlung und ersetzt keinen Arzt. Aber es hat mir gezeigt, dass in diesen alten Anwendungen mehr steckt als Folklore." Auch Gäste berichten immer wieder von ähnlichen Erfahrungen. Ein Gast erzählte ihm etwa, dass regelmäßige Anwendungen seinen Kniebeschwerden so gutgetan hätten, dass eine bereits angedachte Operation für ihn zunächst kein Thema mehr gewesen sei. "Solche Geschichten sind Einzelfälle und müssen auch so erzählt werden", sagt Gross. "Aber sie machen neugierig."

Wissenschaftlich betrachtet gibt es Hinweise, dass Wasseranwendungen, Bewegung im Wasser und balneologische Verfahren bei bestimmten Beschwerden positive Effekte auf Wohlbefinden, Schmerzempfinden, Funktion und Kreislauf haben können. Sie ersetzen keine medizinische Behandlung, können aber Teil eines gesundheitsbewussten Lebensstils sein. Genau darin sieht Gross die heutige Chance von Kneipp: nicht als Heilsversprechen, sondern als niedrigschwellige, körperlich erfahrbare Routine.

Auch die aktuelle Entwicklung im Wellnessbereich spricht dafür, alte Gesundheitskultur nicht vorschnell als überholt abzutun. Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad wurde zuletzt mit dem DACH Spa Award 2026 ausgezeichnet und erhielt außerdem die Klassifizierung als Wellness Stars Hotel. Für Gross ist das kein Widerspruch: "Moderne Wellness muss nicht heißen, dass man alte Gesundheitskultur über Bord wirft. Im Gegenteil: Manchmal wird ein Angebot gerade dann zeitgemäß, wenn man es vom Staub befreit."

Hinzu kommt ein neuer Blick auf Kühle. In heißen Sommern wird kaltes Wasser nicht nur als Reiz, sondern auch als Sehnsuchtsort wahrgenommen. Schatten, Bergluft, Bach, Außenpool, Natur und Kneipp-Anwendungen stehen für eine Form der Erholung, die nicht lauter werden muss, um wirksam zu sein.

"Kneipp ist nicht sexy. Aber ziemlich klug", sagt Gross. "Vielleicht ist es gerade deshalb wieder interessant."

Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad möchte Kneipp deshalb nicht als museale Kurtradition erzählen, sondern als Teil einer einfachen, europäischen Gesundheitskultur: Wasser, Bewegung, Natur, Rhythmus und Maß. Oder, wie Gross es zusammenfasst: "Wassertreten gegen den Zeitgeist - das klingt nach Trotz. Für mich klingt es vor allem nach einer alten Idee, die wieder erstaunlich gut in die Zeit passt."

Über das Hotel Prinz-Luitpold-Bad

Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang ist ein familiengeführtes Natur- und Wellnesshotel im Allgäu. Das Haus besteht seit 1864 und liegt oberhalb von Bad Oberdorf mit Blick in die Allgäuer Berge. Es verbindet historische Badekultur, Wellness, Natur, regionale Küche und persönliche Gastlichkeit. Zum Wellnessangebot gehören unter anderem Innen- und Außenpool, Saunen, Ruheräume, Naturteich, Garten, Wasseranwendungen und Anwendungen rund um Erholung, Regeneration und Wohlbefinden.

https://www.luitpoldbad.de/de/wellness/medical-wellness/

Weitere Bilder, von gestern und heue: https://www.dropbox.com/scl/fo/gwxwwww5vrto2ho8ngbnj/ALVJ-Q5AkLGvOID2H01...

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A. Gross GmbH & Co. KG Hotel Prinz-Luitpold-Bad

Herr Armin Gross

Andreas-Gross-Str. 7

87541 Bad Hindelang

Deutschland

fon ..: 083248900

fax ..: 08324890379

web ..: https://www.luitpoldbad.de/

email : armin.gross@luitpoldbad.de

Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang ist ein familiengeführtes Natur- und Wellnesshotel im Allgäu. Seit 1864 steht das Haus für Erholung, Gastfreundschaft und die besondere Verbindung von historischer Atmosphäre, alpiner Natur und zeitgemäßem Wellnesskomfort.

Oberhalb von Bad Oberdorf gelegen, bietet das Hotel einen weiten Blick in die Allgäuer Bergwelt und verbindet den Charakter eines traditionsreichen Grandhotels mit der Wärme eines persönlich geführten Hauses. Zum Angebot gehören großzügige Zimmer und Suiten, eine feine regionale Küche, ein vielseitiger Wellnessbereich sowie Programme rund um Bewegung, Natur, Entspannung und Begegnung.

Der Spa-Bereich zählt zu den prägenden Elementen des Hauses: beheizte Pools mit Bergblick, Hallenbad mit hauseigenem Schwefel-Quellwasser, Saunen, Ruheräume, Anwendungen mit Moor, Kräutern, Heu und Schwefelwasser sowie ein weitläufiger Garten mit Naturteich, Bachlauf und Wald-Day-Beds schaffen einen Ort der Ruhe, der stark von seiner Lage und Geschichte geprägt ist.

Neben Wellness und Erholung bietet das Hotel Prinz-Luitpold-Bad auch Raum für Tagungen, Seminare, Feste und besondere Urlaubsprogramme. Die Philosophie des Hauses verbindet gewachsene Tradition mit einem natürlichen, persönlichen und herzlichen Gastgeberverständnis.

Geführt wird das Hotel von der Familie Gross in der vierten Generation. Das Haus versteht sich als Ort, an dem Gäste nicht nur übernachten, sondern ankommen, aufatmen und neue Kraft schöpfen können.

Pressekontakt:

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Herr Armin Gross

Andreas-Gross-Str. 7

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