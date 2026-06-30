Rekordtourismus steigert Interesse an kompakten Ferienhäusern

Warum kompakte A-Frame-Häuser für Privatanleger interessanter werden

Der internationale Modulhausanbieter AVRAME sieht in kompakten A-Frame-Häusern ein zunehmend interessantes Modell für die touristische Vermietung in Deutschland. Hintergrund sind die hohe Nachfrage nach Ferienunterkünften, der anhaltende Boom im Deutschlandtourismus sowie das wachsende Interesse privater Anleger an überschaubaren, flexibel nutzbaren Sachwerten. Aus Sicht des Unternehmens können vor allem Ferienhäuser mit markanter Architektur, kalkulierbaren Betriebskosten und klarer Positionierung im Markt von diesem Umfeld profitieren.

Mit dem wachsenden Interesse an Urlaub im eigenen Land rücken auch Ferienimmobi¬lien stärker in den Fokus, die sich wirtschaftlich betreiben und zugleich attraktiv ver¬markten lassen. Genau hier setzt AVRAME an. Das 2016 in Tartu, Estland, gegründete Unternehmen entwickelt modulare A-Frame-Häuser aus Holz und ist auf kompakte, energieeffiziente Hauskonzepte spezialisiert. Das Portfolio reicht vom kleinen Ferien¬haus bis zum vollwertigen Wohnhaus.

Ein AVRAME Bauherr, der sein Haus als Ferienunterkunft nutzt, berichtet von einer hohen Nachfrage und einem Modell, das für ihn nicht nur emotional, sondern auch wirt-schaftlich attraktiv ist. Ausschlaggebend seien vor allem die besondere Architektur, die gute Vermarktbarkeit und der vergleichsweise geringe laufende Aufwand.

"Viele Menschen suchen heute nach Immobilien, die sich flexibel nutzen lassen und zugleich wirtschaftlich sinnvoll bleiben. Gerade in der Ferienvermietung können kompakte Häuser mit markanter Architektur, effizienter Planung und überschaubarem Aufwand eine interessante Option sein", sagt Indrek Kuldkepp, Gründer und Geschäftsführer von AVRAME.

Für Investoren kann das Segment vor allem dann relevant werden, wenn sich Bau- und Betriebskosten gut kalkulieren lassen und sich das Objekt klar von klassischen Standard-unterkünften abhebt. A-Frame-Häuser verbinden dafür markante Architektur mit kom-pakter Flächennutzung und flexiblen Einsatzmöglichkeiten, etwa als Ferienhaus, Wochenendobjekt oder längerfristig auch als zweiter Wohnsitz.

Die A-Frame-Häuser von AVRAME bestehen aus FSC-zertifiziertem Holz, sind energieeffi-zient konzipiert und umfassen 13 unterschiedliche Haustypen. Damit deckt das Unter-nehmen verschiedene Nutzungsszenarien ab, vom kompakten Ferienhaus bis zum vollwertigen Wohnhaus mit rund 100 Quadratmetern. AVRAME positioniert sich damit im Schnittfeld von touristischer Nachfrage, individueller Nutzung und langfristiger Wertperspektive.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.avrame.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AVRAME

Herr Niklas Abt

Frankfurter Landstraße 15

61231 Bad Nauheim

Deutschland

fon ..: 06032345912

web ..: http://www.avrame.com

email : niklas.abt@itms.com

AVRAME wurde 2016 in Tartu, Estland, von Indrek Kuldkepp gegründet, der auf über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Holz-Fertighäuser zurückblickt. Das Unternehmen entwickelt modulare A-Frame-Häuser aus nachhaltigem Holz, die sich in Eigenleistung errichten lassen und durch sparsamen Materialeinsatz, Energieeffizienz und eine markante Form überzeugen.

Die charakteristische A-Form prägt nicht nur das Design, sondern auch den Namen des Unternehmens ("Frame" = engl. für "Rahmen"). Das Portfolio umfasst verschiedene Haustypen, die sich flexibel an Grundstücke, Bedürfnisse und Lebensphasen anpassen lassen - vom kompakten Ferienhaus bis zum dauerhaften Wohnhaus.

Im Mittelpunkt steht dabei die Idee, Wohnen erschwinglich und zugleich umweltscho-nend zu gestalten. AVRAME liefert seine Bausätze inzwischen in mehr als 25 Länder und verfolgt das Ziel, nachhaltige Architektur für eine breite Bevölkerung zugänglich zu machen.

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ITMS Marketing GmbH

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