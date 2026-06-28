Artikel über „Das Fehler-Theater“ von Bernd Blase in der neuen managerSeminare-Ausgabe

Potsdam, Juni 2026 – In der neuen Ausgabe des Fachmagazins managerSeminare ist ein Beitrag zum erzählerischen Fachbuch „Das Fehler-Theater“ von Bernd Blase erschienen. Der Artikel trägt den Titel „Trügerisches Qualitätsmanagement | Fehler im System“ und greift einen zentralen Gedanken des Buches auf: Viele Organisationen sprechen von Fehlerkultur, geraten im Ernstfall jedoch schnell in bekannte Muster aus Schuldzuweisung, Rechtfertigung und symbolischem Aktionismus.

Bernd Blase beschreibt in seinem Buch Fehler nicht nur als operative Abweichungen, sondern als soziale Ereignisse in Organisationen. Dort, wo Menschen arbeiten, entstehen Fehler. Entscheidend ist deshalb nicht die Illusion perfekter Kontrolle, sondern die Frage, ob ein System aus Fehlern lernt oder ob es Fehler lediglich verwaltet, kaschiert und personalisiert.

Der Beitrag in managerSeminare zeigt, warum klassisches Qualitätsmanagement an Grenzen stößt, wenn es vor allem dokumentiert, kontrolliert und nachträglich erklärt. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Unternehmen Strukturen entwickeln können, die rückfedern statt rechtfertigen. Es geht um systemisches Fehlermanagement, psychologische Sicherheit, klare Verantwortungslogik und eine Kultur, die Fehler nicht romantisiert, aber ernsthaft auswertet.

Ergänzend zum Artikel weist managerSeminare auch auf den dazugehörigen Podcast hin. Unter dem Podcast-Titel „Fehler im System“ können Hörerinnen und Hörer zentrale Gedanken des Beitrags auditiv nachvollziehen. Damit wird das Thema Fehlermanagement nicht nur lesbar, sondern auch hörbar zugänglich gemacht.

Passend zum Thema bietet Bernd Blase im Rahmen seiner Sommerakademie ein weiteres Format zum Buch an:

„Das Fehler-Theater“

Termin: 08.07.2026, 12:00 bis 15:00 Uhr

In diesem kompakten Online-Format geht es um konkrete Methoden für wirksames Fehlermanagement, den Umgang mit Rechtfertigungsroutinen und die Frage, wie Organisationen aus Fehlern tatsächlich lernen können. Die Sommerakademie richtet sich an Führungskräfte, Qualitätsverantwortliche, Projektverantwortliche, Trainerinnen und Trainer sowie alle, die Fehlerkultur nicht nur diskutieren, sondern praktisch gestalten wollen.

Bernd Blase, Dozent, Autor und Künstler aus Potsdam, arbeitet seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Qualitätsmanagement, Führung, Kommunikation, Psychologie und Organisationsentwicklung. Mit „Das Fehler-Theater“ legt er ein erzählerisches Fachbuch vor, das Unternehmen dazu einlädt, Fehlermanagement neu zu denken: weniger als Suche nach Schuldigen, mehr als Arbeit am System.

Links

Artikel bei managerSeminare:

https://www.managerseminare.de/ms_Artikel/Truegerisches-Qualitaetsmanage...

managerSeminare Podcasts:

https://www.managerseminare.de/managerSeminare/Podcasts

managerSeminare Podcast auf Spotify:

https://open.spotify.com/show/6ZCf89VgTZPVYL1jwZZjBE

Buch „Das Fehler-Theater“ im tredition-Shop:

https://shop.tredition.com/booktitle/Das_Fehlertheater/W-666-903-333

Website Bernd Blase:

https://www.berndblase.de

Anmeldung / Kontakt zur Sommerakademie:

info@berndblase.de

Über das Buch

Das Fehler-Theater – Systeme, die rückfedern statt rechtfertigen

Ein erzählerisches Fachbuch über modernes Fehlermanagement, Fehlerkultur und die Frage, warum Organisationen häufig nicht an Fehlern scheitern, sondern an ihrer Art, mit ihnen umzugehen.

Pressekontakt

Bernd Blase

E-Mail: info@berndblase.de

Website: https://www.berndblase.de

App: Bernd Blase Coaching