„Das Fehler-Theater – Warum Fehler selten dort entstehen, wo sie sichtbar werden“. Ein Fachbuch gegen die 0-Fehler-Religion

„Fehler sind selten das Problem. Meistens sind sie nur die sichtbar gewordene Konsequenz eines unsichtbaren Systems.“

— Bernd Blase

Mit seinem neuen erzählerischen Fachbuch „Das Fehler-Theater“ stellt Autor, Dozent, Künstler und Auditor Bernd Blase eine provokante Frage:

Was, wenn viele moderne Qualitätsmanagementsysteme längst mehr Theater als Erkenntnis produzieren?

Während Unternehmen weltweit Milliarden in Fehlervermeidung investieren, steigen Komplexität, Bürokratie und Regelungsdichte weiter an. Methoden wie Six Sigma, Poka Yoke, FMEA, 8D oder umfangreiche Kennzahlensysteme gelten vielerorts noch immer als nahezu unantastbare Instrumente der Qualitätssicherung.

Doch Bernd Blase stellt deren Wirksamkeit kritisch infrage.

„Viele Unternehmen bekämpfen Symptome und übersehen die eigentlichen Ursachen. Sie optimieren Formulare, während die Kultur unverändert bleibt.“

Im Mittelpunkt des Buches steht die Kritik an einer zunehmend verbreiteten „0-Fehler-Religion“.

Der Autor zeigt auf, dass die Vorstellung völliger Fehlerfreiheit häufig zu Nebenwirkungen führt:

• Vertuschung statt Transparenz

• Angst statt Lernen

• Rechtfertigung statt Reflexion

• Bürokratie statt Verbesserung

Dabei richtet sich die Kritik nicht gegen Qualitätsmethoden selbst, sondern gegen ihre ritualisierte und oft unreflektierte Anwendung.

Das Drei-Zimmer-Modell

Als Gegenentwurf entwickelt Blase sein „Drei-Zimmer-Modell“.

Zimmer 1: Der sichtbare Fehler

Hier befinden sich Reklamationen, Ausschuss, Nacharbeit und Abweichungen.

Zimmer 2: Die Ursachenebene

Hier wirken Prozesse, Schnittstellen, Kommunikation, Führung und Routinen.

Zimmer 3: Die kulturelle Ebene

Hier entstehen Überzeugungen, Ängste, Tabus, Machtstrukturen und unausgesprochene Regeln.

Die zentrale These:

Wer nur im ersten Zimmer arbeitet, wird Fehler verwalten.

Wer das dritte Zimmer betritt, beginnt Systeme zu verstehen.

Ein ungewöhnliches Fachbuch:

„Das Fehler-Theater“ verbindet Qualitätsmanagement, Organisationspsychologie, Systemtheorie und Führung mit erzählerischen Elementen.

Statt abstrakter Modelle begegnen Leserinnen und Leser Menschen, Situationen und Dialogen aus dem betrieblichen Alltag.

Dadurch entsteht ein ungewöhnlicher Blick auf Qualitätsmanagement:

nicht als Sammlung von Werkzeugen,

sondern als Verständnis menschlicher Systeme.

Für wen ist das Buch gedacht?

• Führungskräfte

• Qualitätsmanager

• Auditoren

• Prozessverantwortliche

• Lean- und Six-Sigma-Praktiker

• Geschäftsführer

• Organisationsentwickler

Das Buch richtet sich an alle, die verstehen möchten, warum Fehler immer wieder auftreten – obwohl bereits zahlreiche Methoden eingeführt wurden.

Über den Autor

Bernd Blase arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten als Dozent, Auditor, Coach und Organisationsentwickler. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Qualitätsmanagement, Führung, Kommunikation und Fehlerkultur.

In seinen Seminaren, Audits und Beratungsprojekten hat er Unternehmen unterschiedlichster Branchen begleitet – von mittelständischen Betrieben bis hin zu internationalen Industrieunternehmen.

Mit „Das Fehler-Theater“ legt er sein bisher kritischstes Werk zur modernen Fehlerkultur vor.

Buchdaten

Titel: Das Fehler-Theater

Untertitel: Systeme, die rückfedern statt rechtfertigen

Autor: Bernd Blase

https://shop.tredition.com/booktitle/Das_Fehlertheater/W-666-903-333

ISBN: 978-3-384-71748-1

Kontakt:

Bernd Blase

www.berndblase.de

www.berndblase-art.de

„Nicht jeder Fehler ist vermeidbar. Aber jeder Fehler erzählt eine Geschichte über das System, das ihn hervorgebracht hat.“