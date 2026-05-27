Zwischen Philosophie, Psychologie und Literatur:

Bernd Blase veröffentlicht seinen neuen Denkroman Die Praxis des Denkens

Mit Die Praxis des Denkens erscheint Ende Mai ein literarischer Denkroman des Autors, Dozenten und Künstlers Bernd Blase. Das Buch verbindet philosophische Reflexion, psychologische Beobachtung und erzählerische Spannung zu einer ungewöhnlichen literarischen Form zwischen Roman, Erkenntnisreise und Denkexperiment.

Im Zentrum der Geschichte steht die Frage, wie Menschen Wirklichkeit wahrnehmen – und warum sie oft eher ihre eigenen Überzeugungen bestätigen, als wirklich zu denken. Der Roman folgt dabei einem „Höhlenforscher“ des Denkens durch fünf symbolische Elemente: Erde, Wasser, Luft, Feuer und Raum.

Bernd Blase formuliert damit keine klassische Philosophie „über“ das Denken, sondern versucht, Denken selbst erzählbar zu machen. Der Roman bewegt sich zwischen innerem Monolog, psychologischer Beobachtung, philosophischer Provokation und literarischer Atmosphäre.

Ein zentraler Gedanke des Buches lautet:

„Unser Gehirn lebt in einer Höhle.

Es sieht die Welt nicht – es konstruiert sie.“

Mit seinem neuen Werk knüpft Blase an jene Themen an, die bereits seine bisherigen Bücher prägen: Wahrnehmung, Erinnerung, Wahrheit, Identität und die Frage, wie sehr moderne Menschen noch fähig sind, sich selbst kritisch zu hinterfragen.

Die Praxis des Denkens richtet sich an Leserinnen und Leser, die Literatur nicht nur konsumieren, sondern als geistige Auseinandersetzung verstehen.

Das Buch ist erhältlich über den tredition-Shop sowie den Buchhandel:

https://shop.tredition.com/booktitle/Die_Praxis_des_Denkens/W-106-418-92...

Über den Autor

Bernd Blase ist Dozent, Coach, Künstler und Autor. Er lebt und arbeitet unter anderem in Potsdam und Wittichenau. Seine beruflichen und künstlerischen Wege führten ihn von der Gastronomie über Musik, Psychologie und Erwachsenenbildung bis hin zur Literatur und Malerei. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit Denkprozessen, Wahrnehmung, Fehlerkultur und psychologischen Mechanismen moderner Gesellschaften.

Zu seinen bekannten Werken zählen unter anderem:

Der bardierte Gedanke

Die Bibliothek der Unerzählten

Als die Farben zu weinen lernten

Seine Bücher bewegen sich häufig zwischen philosophischem Roman, psychologischem Thriller und erzählerischem Fachbuch. Charakteristisch für sein Werk ist die Verbindung aus literarischer Sprache, psychologischer Tiefenschärfe und kritischer Gesellschaftsbeobachtung.

Weitere Informationen:

Offizielle Website von Bernd Blase: www.berndblase.de

Künstlerseite von Bernd Blase: www.berndblase-art.de