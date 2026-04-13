Von lohn-ag.de zu Mirus Deutschland - Digitalisierungsschub für die Hospitality-Branche

Mirus Deutschland treibt als Technologiepartner der Hospitality-Branche die Digitalisierung von Lohn- und HR-Prozessen voran - mit integrierten Lösungen für mehr Effizienz und Transparenz.

Baden-Baden, 9. April 2026. Die lohn-ag.de AG firmiert um zu Mirus Deutschland GmbH und wird Teil der internationalen Mirus Gruppe. Der Schritt steht für den konsequenten Ausbau der digitalen HR- und Payroll-Kompetenz im DACH-Raum und markiert einen wichtigen Impuls für die Digitalisierung der Hospitality- und Dienstleistungsbranche.

Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt die lohn-ag.de AG Unternehmen der Hotellerie, Gastronomie und des Gesundheitswesens bei Lohnabrechnung und Personalmanagement. Unter dem Dach der Mirus Gruppe entsteht daraus ein hochmoderner HR-Partner, der rechtssichere Payroll-Prozesse mit innovativer Software, Automatisierung und KI-Lösungen kombiniert.

"Aus einem etablierten Spezialisten wird ein Wachstumspartner für die Zukunft der Branche", erklärt Patrick Attanasio, CEO der Mirus Gruppe. "Wir bündeln fundiertes Branchenwissen mit der technologischen Stärke der Mirus Software AG - und schaffen so neue Perspektiven für die Digitalisierung im Hospitality-Sektor."

Die Mirus Software AG, seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt, ist in der Schweiz der führenden Softwareanbieter für Hotellerie und Gastronomie mit über 4.500 Kunden. Lösungen wie Mirus LOHN, Mirus BUSINESS, Mirus NEO und Mirus Prognolite bringen heute schon Künstliche Intelligenz, Automatisierung und smarte HR-Analysen in den Alltag von Betrieben.

Mirus Deutschland konzentriert sich künftig darauf, diese Technologien in den deutschen Markt zu tragen und praxisorientiert weiterzuentwickeln - mit dem Ziel, Hospitality-Unternehmen effizienter, digitaler und zukunftssicherer zu machen.

Mit der Umfirmierung zu Mirus Deutschland setzt die Gruppe ein klares Zeichen: Der Payroll-Spezialist wird zum Digitalpartner der Branche - mit Innovationskraft, Vernetzung und einem klaren Fokus darauf, die Wettbewerbsfähigkeit der Hospitality-Unternehmen in einer zunehmend datengetriebenen Welt zu stärken.

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Mirus Deutschland GmbH

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Über Mirus Deutschland GmbH (ehemals lohn-ag.de AG)

Die Mirus Deutschland GmbH mit Sitz in Baden-Baden zählt seit ihrer Gründung im Jahr 2000 zu den führenden Anbietern für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Outsourcing und digitale Prozessberatung. Mit rund 160 Mitarbeitenden an fünf Standorten betreut das Unternehmen heute über 1.600 Kunden in Deutschland und erstellt jährlich mehr als 550.000 Abrechnungen. Besonders in der Hotellerie und Gastronomie gilt die lohn-ag.de AG als erfahrener Partner, der rechtssichere, DSGVO-konforme und praxisnahe Lösungen bietet.

Über Mirus Holding GmbH

Die Mirus Holding GmbH mit Sitz in Baden-Baden ist die strategische Dachgesellschaft der Mirus-Gruppe. Sie vereint die Kompetenzen der seit 1993 etablierten Mirus Software AG, einem führenden Anbieter digitaler HR- und Payroll-Lösungen für die Schweizer Hospitality-Branche. Ziel der Holding ist die Expansion im gesamten DACH-Raum durch gezielte Investitionen und Zukäufe sowie die Weiterentwicklung innovativer HR-Lösungen für den Hospitality-Sektor und verwandte Branchen. Unterstützt wird dieser strategische Wachstumskurs von den Investoren Alpha VCX und Elvaston.

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