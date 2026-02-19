Silber - gestern und heute

Silber gilt seit rund 6000 Jahren als wertvolles Element. Damals wie heute ist Silber auch ein Wertspeicher, ähnlich wie Gold.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Silver Corp. und Vizsla Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 19.02.2026, 17:10 Uhr Zürich/Berlin ·

Früher erfüllte Silber vor allem die Funktion einer Währung. Es diente als Wertaufbewahrungsmittel und als Zahlungsmittel. Dank moderner Technologien und neuer Anwendungen ist Silber heute in vielen industriellen Bereichen unersetzbar. Klar, nachdem der Silberpreis erstmals die 100-US-Dollar-Marke überschritten hatte, ist er deutlich gefallen. Aber immerhin liegt der Preis für das Edelmetall heute höher als noch vor einem Jahr und dies etwa 130 Prozent. Denn vor einem Jahr kostete die Feinunze Silber um die 30 US-Dollar.

Nun scheint sich der Silberpreis nach seinem Absturz zu stabilisieren. Laut Charttechniker müsste der Preis für das Edelmetall auf gut 75 US-Dollar je Unze steigen, damit es wieder weiter nach oben gehen kann. Die Faktoren, die den Silberpreis im vergangenen Jahr hochgetrieben haben, bestehen weiter. So wird sich laut Prognosen der Silbermarkt auch in 2026 im Defizit befinden und dies das sechste Jahr in Folge. Neben der Photovoltaikbranche, wo es vielleicht einen kleinen Rückgang geben könnte, werden der Automobilsektor und die künstliche Intelligenz sowie die Rechenzentren für einen starken Silberbedarf sorgen.

Aus Sicht der Anleger dürfte auch in 2026 Silber ein attraktives Investment sein, denn die geopolitischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten, die den Goldpreis stützen, gelten auch für Silber, so beispielsweise Sorgen über immense Staatsschulden, eine unsichere US-Politik oder die Unabhängigkeit der US-Notenbank. So prognostiziert das Silver Institute einen Anstieg der physischen Investitionen um 20 Prozent auf 227 Millionen Unzen, was einem Dreijahreshoch entspricht.

Vizsla Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-... - besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco. Jährlich sollen 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent produziert werden können. Die Machbarkeitsstudie ist sehr positiv ausgefallen.

Discovery Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silv... - besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold. Die Goldverkäufe stiegen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 56 Prozent an (Porcupine-Projekt).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

Quellen:

https://silverinstitute.org/global-silver-investment-to-remain-strong-in...

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-202....

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der SRC swiss resource capital AG Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten ? 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der SRC swiss resource capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de