Spende aus der Weihnachtslotterie 2025 ermöglicht Workshop-Woche für Kinder und Jugendliche in Waren (Müritz)

Waren (Müritz), 29. Januar 2026 -

Der Förderverein 48 Könige für Deutschland e. V. hat aus der Weihnachtslotterie 2025 des Rotary Club Waren (Müritz) eine Spende in Höhe von 3.000 Euro erhalten. Die Mittel fließen in die Durchführung eines mehrtägigen Bildungs- und Musikworkshops vom 15. bis 19. Juni 2026 in den Räumlichkeiten der Produktionsschule Waren, deren Träger das CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands) ist.

Mit der Förderung unterstützt der Rotary Club Waren (Müritz) ein Projekt, das Kinder und Jugendliche über Musik, gemeinsames Lernen und Verantwortung an zentrale Kompetenzen heranführt: Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, Selbstwirksamkeit und gegenseitigen Respekt.

Bildung durch Praxis, Gemeinschaft und Verantwortung

Der Workshop ist Teil des überregionalen Bildungsprojekts "48 Könige", das in Mecklenburg-Vorpommern derzeit in Waren (Müritz), Malchin und Sellin umgesetzt wird. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Altersstufen und Hintergründe in musikalischen Großgruppen zusammenzuführen - mit klaren Rollen, gemeinsamen Zielen und einem sichtbaren Ergebnis.

Im Zentrum steht nicht musikalische Perfektion, sondern der Lernprozess selbst:

* Verantwortung füreinander übernehmen

* sich in Gruppen organisieren

* Konflikte lösen

* Leistung als Gemeinschaftsaufgabe verstehen

Die Workshop-Woche in der Produktionsschule Waren bildet dabei einen zentralen Baustein im Projektjahr 2026 und bereitet unter anderem die öffentlichen Konzerte im Sommer vor.

Produktionsschule Waren als Lernort

Die Produktionsschule Waren, getragen vom CJD, stellt für den Workshop nicht nur Räume zur Verfügung, sondern auch einen pädagogischen Rahmen, der praxisnahes Lernen, individuelle Förderung und soziale Stabilisierung verbindet. Gerade für Jugendliche, die im klassischen Schulsystem wenig Anschluss finden, entstehen hier neue Zugänge zu Bildung und Teilhabe.

Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement

Der Förderverein 48 Könige für Deutschland e. V. bedankt sich ausdrücklich beim Rotary Club Waren (Müritz) für die Unterstützung. Die Spende aus der Weihnachtslotterie ist ein starkes Zeichen für die Bedeutung von lokaler Bildungsarbeit und ehrenamtlichem Engagement in der Region.

"Solche Förderungen machen es möglich, Bildungsprozesse nicht nur zu planen, sondern tatsächlich umzusetzen - gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, für die sie gedacht sind", so Sandra Weckert, Initiatorin des Projekts und Mitglied des Fördervereins.

Öffentliche Konzerte als sichtbarer Abschluss

Die Ergebnisse der Projektarbeit werden im Sommer 2026 in mehreren öffentlichen Konzerten sichtbar:

12. Juni 2026 - Sellin

20. Juni 2026 - Waren (Müritz)

9. Juli 2026 - Malchin

12. September 2026 - gemeinsames Abschlusskonzert im Schloss Vietgest

Über "48 Könige für Deutschland e. V."

Der Förderverein 48 Könige für Deutschland e. V. setzt sich für Bildungs- und Beteiligungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen ein. Im Fokus stehen gemeinschaftliches Lernen, kulturelle Bildung, Verantwortungsübernahme und demokratische Kompetenzen - praxisnah, inklusiv und nachhaltig.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

braintreeacademy GmbH

Frau Sandra Weckert

Sonnenallee 162

12059 Berlin

Deutschland

fon ..: 01637596090

web ..: https://48koenige.de

email : sandra@sandraweckert.de

Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt "48 Könige" deutschlandweit bekannt - einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung - authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.

