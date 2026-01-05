fonlos neo senkt Selbstbehalt auf 0?€ - Mehr Kundenfreundlichkeit in der Technikmiete

fonlos neo schafft mehr Sicherheit in der Technikmiete: Seit 2026 sind alle neuen Mieten im Standardschutz ohne Selbstbehalt versichert - für maximale Planbarkeit im B2B-Alltag deutscher Unternehmen.

Neue Versicherungsregelung minimiert finanzielles Risiko für Geschäftskunden bei Gerätenutzung. Damit setzt fonlos neo ein starkes Zeichen für Sicherheit und Service im B2B-Geschäft. _Berlin, 05. Januar 2026_ - Mehr Planungssicherheit, weniger Risiko: Seit dem neuen Jahr 2026 sind alle neuen Mieten bei fonlos neo im Rahmen des integrierten Standardschutzes ohne Selbstbehalt versichert. Unternehmen, Organisationen, Bildungseinrichtungen und Behörden, die ihre mobile Ausstattung über den Technikmiet-Spezialisten beziehen, profitieren dadurch von einem deutlich kundenfreundlicheren Versicherungskonzept - ohne zusätzlichen Kostenaufwand und ohne finanzielles Risiko im Schadenfall.

Ob Smartphone, Tablet oder Notebook: Schäden an mobilen Geräten passieren schneller als vielen lieb ist. Ein Sturz, Wasserschaden, Diebstahl oder Kurzschluss kann nicht nur die Produktivität stören, sondern vor allem teuer werden. Genau hier setzt fonlos neo mit einem klaren Mehrwert für Geschäftskunden an: Im Versicherungsfall erfolgt die Regulierung des Schadens, ohne dass ein Eigenanteil vom Kunden getragen werden muss.

"Die Abschaffung des Selbstbehalts macht unsere Mietlösung noch attraktiver. Unternehmen können sich auf ihre Projekte konzentrieren, ohne sich Sorgen um etwaige Zusatzkosten im Schadenfall machen zu müssen", so Ludmila Braun von fonlos neo. "Das entlastet nicht nur die IT-Abteilung und die Buchhaltung, sondern schafft Vertrauen und Sicherheit bei der digitalen Ausstattung von Arbeitsplätzen und Projektstandorten."

Versichert durch Helvetia - umfassender Schutz inklusive

Der Versicherungsschutz basiert auf einem Produkt der Helvetia Versicherungs-AG. Abgedeckt sind u.?a.:

* Bedienungsfehler und technische Defekte

* Sturz-, Flüssigkeits- und Bruchschäden

* Vandalismus, Sabotage

* Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub und Plünderung

Gültig für alle Mieten, ohne separates Hinzubuchen oder versteckte Zusatzkosten. Die Deckung gilt EU-weit, auf Anfrage weltweit, und ist bereits bei Mietbeginn aktiv.

Noch mehr Absicherung mit ProtectPlus

Optional bietet fonlos neo das Upgrade _ProtectPlus_, das zusätzlich Absicherung gegen Rückgabekosten bei übermäßiger Abnutzung enthält - ideal für intensive Nutzungsszenarien oder wechselnde Einsatzorte.

Technik einfach mieten - mit maximaler Fairness

fonlos® steht für herstellerunabhängige, flexible Technikmiete im B2B-Bereich - inklusive Service, Versicherung, Projekt- und Lifecycle Management. Das neue Versicherungskonzept mit 0?€ Selbstbehalt ist ein konsequenter Schritt hin zu noch mehr Kundenorientierung und Transparenz.

Weitere Infos zum Versicherungsschutz:

https://neo.fonlos.de/versicherung

