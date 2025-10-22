Hemmersbach ausgezeichnet mit CyberVadis-Platin-Medaille für herausragende Cybersicherheit

Hemmersbach erhält die CyberVadis-Platin-Medaille 2025 für herausragende Cybersicherheit mit 978 von 1.000 Punkten - und zählt damit zu den Top 1 % der weltweit bewerteten Unternehmen.

• Hemmersbach wurde mit der CyberVadis-Platin-Medaille 2025 ausgezeichnet und erreichte mit 978 von 1.000 Punkten den höchsten Reifegrad beim Thema Cybersicherheit. Damit gehört Hemmersbach zu den Top 1 % der weltweit bewerteten Unternehmen.

• Auf Grundlage einer hochsicheren IT-Infrastruktur erbringt Hemmersbach IT-Services im Auftrag seiner Kunden - Global System Integrators, OEMs und DaaS-Anbieter - und unterstützt dabei Unternehmen aus dem Finanz-, Energie- und Gesundheitswesen sowie der Versorgungsbranche, in denen Zuverlässigkeit und Sicherheit oberste Priorität haben.

• Die CyberVadis-Zertifizierung bestätigt Hemmersbachs Verpflichtung zu Datenschutz, Risikomanagement und IT-Sicherheit.

• Hemmersbachs Cybersicherheitspraktiken setzen internationale Standards wie NIST, ISO 27001, DSGVO, NIS2 und DORA konsequent um und tragen so zu einem sicheren, widerstandsfähigen und zukunftsfähigen IT-Service-Umfeld bei.

Nürnberg, 22.10.2025 - Hemmersbach, ein führender IT-Serviceanbieter, wurde von CyberVadis mit der Platin-Medaille ausgezeichnet - der höchsten Auszeichnung für herausragende Cybersicherheit. Mit außergewöhnlichen 978 von 1.000 Punkten zählt Hemmersbach zu den Top 1 % der weltweit bewerteten Unternehmen und beweist damit seine besondere Kompetenz in den Bereichen Datenschutz, Risikomanagement und IT-Sicherheit.

CyberVadis, eine weltweit anerkannte Plattform zur Bewertung von Cybersicherheit, prüft Unternehmen in über 110 Ländern und mehr als 70 Branchen. Die Platinbewertung - vergeben an Unternehmen mit 950 bis 1.000 Punkten - steht für ein besonders hohes Cybersicherheitsniveau und die vollständige Integration von Sicherheitsstandards in den IT-Servicebetrieb.

"Bei Hemmersbach ist exzellente Cybersicherheit eine Selbstverständlichkeit. Unsere Kunden - Global System Integrators, Original Equipment Manufacturers und Device-as-a-Service (DaaS)-Anbieter - verlassen sich darauf, dass wir ihre Daten schützen und den reibungslosen Betrieb ihrer geschäftskritischen IT-Infrastruktur sicherstellen", sagt Matthias Welker, Head of Quality bei Hemmersbach. "Die Kunden unserer Auftraggeber sind in Branchen wie Finanzwesen, Energie, Versorgung und Gesundheitswesen tätig - Bereiche, in denen stabile und sichere IT-Systeme unverzichtbar sind. Hemmersbach's Auszeichnung mit der CyberVadis-Platin-Medaille unterstreicht, dass wir höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards in unseren IT-Service-Operations konsequent umsetzen."

Da über 60 % aller Cyberangriffe auf Schwachstellen bei Drittanbietern zurückzuführen sind, brauchen Unternehmen eine umfassend geschützte IT-Umgebung. Die CyberVadis-Zertifizierung bestätigt unabhängig die Wirksamkeit von Hemmersbachs Sicherheitsrichtlinien, Prozessen und IT-Servicepraktiken - und stärkt das Vertrauen von Kunden, Partnern und Stakeholdern.

Durch kontinuierliche Investitionen in modernste Sicherheitsmaßnahmen stellt Hemmersbach sicher, dass die IT-Umgebungen seiner Kunden sicher, widerstandsfähig und zukunftsbereit bleiben - und festigt seine Position als vertrauenswürdiger IT-Servicepartner in einer zunehmend komplexen Cybersicherheitslage.

Über Hemmersbach

Hemmersbach erbringt Service Delivery für die IT-Branche weltweit. In über 190 Ländern sind wir im Auftrag von Hardwareherstellern und globalen Systemintegratoren mit Technikern im Außendienst oder fest vor Ort am Kundenstandort im Bereich IT Field Service tätig. Darüber hinaus bieten wir globale Device Lifecycle Services an und ermöglichen so Device-as-a-Service (DaaS)-Anbietern weltweit, Hardware und dazugehörige Services in einem modernen Abonnement-Modell bereitzustellen.

Wir sind The Social Purpose IT Company und gehen über unser Kerngeschäft hinaus: mit unseren Direct Actions Hemmersbach Rhino Force und Hemmersbach Kids' Family setzen wir uns dort aktiv ein, wo Behörden versagen und ermöglichen Bedürftigen eine bessere Zukunft.

