Startseite Mandala Malbuch für Senioren mit Einschränkungen Pressetext verfasst von Rufebo am Di, 2025-10-21 12:07. Dieses Mandala-Ausmalbuch wurde speziell für Senioren mit Einschränkungen entwickelt. Die besonders dicken Linien und einfachen Motive erleichtern das Ausmalen der Mandala-Bilder und fördern eine entspannte Beschäftigung. Dadurch wird nicht nur der Alltagsstress reduziert, sondern es bietet auch eine angenehme Möglichkeit, sich kreativ mit Farben und Mandala-Motiven auseinanderzusetzen. Malen bereitet Freude – Ausmalbücher sind daher auch in sozialen Einrichtungen wie Altenpflegeheimen und Seniorenstiften sehr gefragt.

Erscheinungsdatum 18.10.2025

Verlag: Epubli

Ausführung : Softpaper

Seitenzahl: 52

Auflage 1

ISBN:978-3-565059-18-8

Erhältlich: Im Epubli-Verlag und in den Online-Buchhandlungen

Die Düsseldorferin mit dem Künstlernamen „Rufebo“ malte schon in ihrer frühesten Kindheit. Das Malen und Skizzieren faszinierte sie so sehr, dass sie sich für eine technische Ausbildung interessiert hatte. Schnell, lernte sie, die Techniken aber auch das Freihandzeichnen zu perfektionieren. Das Experimentieren mit Farben und verschiedenen Materialien, gibt ihr einen großen Spielraum die Bilder ins richtige Licht zu setzen. Ihr fehlt es nicht an Kreativität und Fantasie, wie sie ihre Bilder gestaltet und ihnen eine besondere Note verleiht.

Kontakt: Rufebo

40223 Düsseldorf

E-Mail: fe.bo1@web.de

www.rufebo.de

