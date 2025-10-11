Leckere Gerichte aus dem Backofen

Heiß, duftend und eine leckere Kruste ist auch noch oben drauf. Wer kann dazu schon "NEIN" sagen?

Aufläufe und Gratis sind perfekt für die ganze Familie. Hier sind Kreativität und Fantasie gefragt. Sie sind überaus vielseitig und bieten bei weitem viel mehr als Resteverwertung.

Dieses Buch beinhaltet 44 leicht nachzukochende vegetarische Rezepte, die es verdient haben, erprobt zu werden.

Viel Spaß beim Ausprobieren der Rezepte und guten Appetit!

ASIN:? B0CZV2VY8W

Rezeptliste:

Eierkuchen-Auflauf, Camembert-Auflauf, Gemüse-Quark-Auflauf, Gemüseauflauf unter der Röstihaube, Kürbis-Auflauf, Möhren-Kohlrabi-Auflauf, Romanesco-Tofu-Auflauf, Mais-Mozzarella-Auflauf, Rosenkohl-Süßkartoffel-Auflauf, Spitzkohl-Auflauf, Champignon-Hack-Auflauf, Fenchel-Auflauf, Zucchini-Tomaten-Auflauf, Pastinaken-Auflauf, Sauerkraut-Auflauf, Tomaten-Tofu-Auflauf, Süßkartoffel-Kräuter-Auflauf, Kartoffel-Feta-Auflauf, Kartoffel-Dill-Auflauf, Kartoffel-Gehacktes-Auflauf, Knödel-Zucchini-Auflauf, Kartoffelpüree-Auflauf, Gnocchi-Zucchini-Auflauf, Schupfnudel-Gemüse-Auflauf, Chili con Carne-Auflauf, Scharfer Bohnen-Auflauf, Kichererbsen-Lauch-Auflauf, Bulgur-Auflauf, Hirse-Auflauf, Getreide-Schafskäse-Auflauf, Reis-Gehacktes-Pfirsich-Auflauf, Reis-Auflauf, Spaghetti-Auflauf, Nudel-Apfel-Auflauf, Rigatoni-Zwiebel-Auflauf, Bunter Nudelauflauf, Kartoffel-Gratin, Polenta-Gratin, Kohlrabi-Gratin, Rosenkohl-Gratin, Blumenkohl-Gratin, Süßkartoffel-Gratin, Lauch-Kartoffel-Gratin, Pastinaken-Möhren-Gratin

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/