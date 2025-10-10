Masseto präsentiert den Jahrgang 2022. Ein außergewöhnlicher Jahrgang mit Balance, Tiefe und Eleganz

Bolgheri, 10. Oktober 2025.

An der toskanischen Küste, mit Blick auf das Tyrrhenische Meer, präsentiert Masseto den neuen Jahrgang 2022. Seit seiner ersten Markteinführung im Jahr 1986 folgt das Weingut der Tradition, seinen neuen Jahrgang jeweils im Herbst vorzustellen.

Die Vegetationsperiode 2022 begann mit einem typischen Winter, mit kühlen Temperaturen, die dem für das erste Quartal üblichen Rhythmus folgten. Darauf folgte ein verhaltener Frühling, kühl und trocken, der den Reben ein gemächliches Erwachen bescherte. Ende Mai brachte eine Phase hoher Temperaturen von bis zu 35 °C den Durchbruch des Sommers, bevor Regenfälle dem Boden dringend benötigte Feuchtigkeit zurückgaben. Zu Beginn des Septembers sorgten kühle Nächte für ideale Reifebedingungen, ein entscheidender Faktor für die ausgewogene Entwicklung von Zucker, Aromen und Tanninen.

Die Merlot-Lese begann unter günstigen Wetterbedingungen am 6. September und endete am 9. Oktober. Das technische Team konnte dank der stabilen Witterung jede Parzelle im optimalen Reifezustand ernten.

„Der Jahrgang 2022 vereint die reife Energie des Sommers mit der feinen Spannung des Herbstes. Das Ergebnis ist ein lebendiger, vertikaler und puristischer Wein mit klarer Struktur – ein Wein mit zeitlosem Charakter“ erklärt Marco Balsimelli, Technischer Direktor von Masseto. „In diesem einzigartigen Weinberg müssen wir mit einer einzigen Rebsorte Perfektion erreichen, das ist die Magie des Masseto.“

Die Trauben der einzelnen Parzellen werden separat vinifiziert, bevor sie zu einem finalen Blend vereint werden, der das Terroir präzise widerspiegelt. Der Wein reift über 24 Monate in Barriques und anschließend ein weiteres Jahr in der Flasche. Diese sorgfältige Reifung verleiht ihm seine charakteristische Balance aus Tiefe, Eleganz und Struktur.

Der Masseto ist geprägt vom mediterranen Klima, den kühlenden Meeresbrisen und dem charakteristischen blauen Lehm aus dem Pliozän. Diese Kombination verleiht dem Wein seine unverwechselbare Persönlichkeit: konzentriert, strukturiert und zugleich von bemerkenswerter Finesse. Ein Wein als beredter Ausdruck seines Ursprungs.

Der Jahrgang 2022 kommt ab Oktober 2025 international in den Handel.

***

Masseto ist der Name eines einzigartigen Weins, Weinbergs und Weinguts. Das Potenzial des Hangs unweit der toskanischen Küste, an dem sich die gleichnamige Reblage befindet, wurde Anfang der Achtziger Jahre erkannt, als gegen alle Widrigkeiten, Ratschläge und lokalen Traditionen hier die ersten Rebstöcke gepflanzt wurden. Die Intuition hat sich ausgezahlt. Der blaue Lehm, die kühlende Meeresbrise und das reichliche, vom Tyrrhenischen Meer reflektierte Licht tragen zur faszinierenden Kombination von Kraft, Eleganz und Komplexität des Masseto bei.