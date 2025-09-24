Allgäuer Holztiere – Handgemacht, nachhaltig und mit Herz für die Region

Stiefenhofen, 24.09.2025 – Im Allgäu entstehen kleine Kunstwerke aus Holz, die Kinder begeistern und Familien verbinden. Die Allgäuer Holztiere von Daniel Köpf sind handgemachte Unikate aus bayerischem Ahorn. Sie vereinen traditionelles Handwerk mit Nachhaltigkeit und regionalem Engagement.

„Wenn ich morgens das Braunvieh auf der Wiese sehe oder abends Füchse und Dachse am Waldrand, dann fließen diese Begegnungen direkt in meine Arbeit ein“, sagt Köpf. „Jedes Stück bringt ein kleines Abenteuer für Zuhause mit und lädt Klein und Groß dazu ein, die Fantasie frei zu entfalten.“

Die Figuren werden sorgfältig von Hand gefertigt, mit pflanzlichen Farben bemalt und durch ein Naturöl-Wachs geschützt. Sie sind speichel- und schweißfest sowie nach den geltenden Spielzeugnormen geprüft. Damit sind sie nicht nur sicher, sondern auch pädagogisch wertvoll. Inspiriert von Montessori- und Waldorfpädagogik regen sie Kinder an, Geschichten zu erfinden und die Natur spielerisch zu entdecken.

Mit jedem verkauften Tier sollen Umwelt- und Bildungsprojekte im Allgäu unterstützt werden. „Mir ist wichtig, dass auch die Region etwas davon hat. So möchte ich Pflanzaktionen, Naturtage für Schulklassen oder kreative Workshops fördern. Für Vorschläge bin ich jederzeit offen“, betont Köpf.

Die Allgäuer Holztiere sind im Onlineshop https://www.allgaeuerholztiere.de erhältlich sowie bei Partnern wie dem Hofladen von artemisia in Stiefenhofen oder ’s Fachl in Kempten.

Über Allgäuer Holztiere

Allgäuer Holztiere steht für handgefertigte Holzfiguren aus bayerischem Ahorn, die Natur, Fantasie und Nachhaltigkeit miteinander verbinden. Jede Figur ist ein Unikat und soll Klein und Groß ein Stück Naturbewusstsein sowie Kreativität ins Zuhause bringen. Mit jedem Kauf werden regionale Umwelt- und Bildungsprojekte gefördert.

Bildunterschrift:

Charakterstark und unverwechselbar: Der Dachs zählt zu den besonderen Figuren bei Allgäuer Holztiere. Foto: Allgäuer Holztiere