k3 mapa GmbH: Porsche hält an Verbrenner Motor fest – Elektro Strategie ist gescheitert.

Porsche hält an Verbrenner Motor fest – Elektro Strategie ist gescheitert. Wiesbaden, 04. August 2025. Die E-Auto Strategien der deutschen Automobilhersteller belasten diese schwer. Der Absatz an E-Auto bleibt weit hinter den Erwartungen zurück; die Kunden verlangen weiterhin Verbrenner-Motoren. Die Quartalsergebnisse von Mercedes, BMW, Audi, Porsche und Volkswagen brechen ein. Alle deutschen Automobilhersteller mussten für das abgelaufene II Quartal Hiobsbotschaften verkünden. Der Gewinn brach bei Mercedes um 56%, bei Porsche um 67%, bei Volkswagen um 36%, bei Audi und BMW mit jeweils ca. 29%. Die Elektro-Strategie der Automobilhersteller bricht wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Jahrelang wurde von „Experten" die Marktentwicklung allzu rosig dargestellt. Allein: die die Rechnung / die Prognosen wurden ohne den Wirt / die Verbraucher gemacht: Es zeigt sich, was seriöse Automobilexperten seit langem behaupten. Die Nachfrage nach Elektro-Fahrzeugen bleibt weit, sehr weit hinter den Prognosen zurück. Die Verbraucher bevorzugen eindeutig klassische Verbrenner Motoren. Nun kündigt Porsche als erster der Automobilproduzenten eine Änderung / Abkehr von der Elektro-Strategie an: Porsche-Chef Michael Blume investiert in neue Verbrenner-Modelle und kündigt an, dass die Technologie bis weit über das für 2035 angesetzte EU-Verbot für Verbrenner Motoren eine starke Rolle spielen werde. „Der Verbrenner Motor wird nach unserer festen Überzeugung auch noch nach 2035 in der EU zugelassen werden. Eine andere Entscheidung wäre politischer und ökonomischer Selbstmord."- kommentiert Thorsten Schuppenhauer, Geschäftsführer der k3 mapa GmbH. Und er fährt fort: „Durch die relativ langen Vorlaufzeiten der Produktionsplanung und den notwendigen gesetzlichen Sicherheiten für Investitionen, gehen wir von einer grundlegenden Änderung der EU-Verordnung (der Nicht-Zulassung von Verbrenner PKW) in 1-2 Jahren aus."