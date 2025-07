Startseite Neu erschienen: "Das etwas andere Datenbank-Buch" von Markus Schall - Daten verstehen statt nur verwenden Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-04 08:15. Datenbanken begegnen uns überall - in To-do-Listen, Warenkörben, Kalendern und Unternehmensprozessen. Doch wie funktionieren sie eigentlich? Und was passiert, wenn man beginnt, sie zu durchdringen? Autor und Entwickler Markus Schall nimmt seine Leser mit auf eine Reise in die Denkweise hinter Datenbanken - jenseits technischer Hürden und fernab klassischer SQL-Lehrbücher. Das Buch richtet sich an Menschen, die mehr wollen als ein paar Tabellen: an Einsteiger, kreative Denker, Projektverantwortliche und Unternehmer, die Datenstrukturen als Grundlage für Ordnung, Klarheit und gute Entscheidungen begreifen möchten. Vom Werkzeug zur Denkweise Statt sich auf Formeln, Befehle oder reinen Code zu konzentrieren, erklärt Markus Schall die Grundprinzipien von Datenbanken auf nachvollziehbare, praxisnahe Weise. Tabellen, Relationen, Felder - aber auch Abläufe, Kategorien und Prozesse werden als Denkstrukturen erfahrbar. Leser lernen nicht nur, wie Datenbanken funktionieren, sondern auch, wie man damit denkt: in Zusammenhängen, Systemen und Vereinfachungen. Zwei besondere Kapitel - jenseits der Technik Ein besonderes Merkmal des Buchs sind zwei Kapitel, die weit über das Technische hinausgehen:

"KI als Werkzeug nutzen" zeigt, wie sich moderne Sprach-KI wie ChatGPT als strukturierende Denkstütze einsetzen lässt - nicht nur zur Textgenerierung, sondern zur Reflexion, Ideenfindung und SQL-Logikprüfung. Dabei bleibt der Ton realistisch, ohne Überhöhung. Noch ungewohnter ist das Kapitel "Lithium zum Denken", das sich einem lange vernachlässigten Thema widmet: der Wirkung von niedrig dosiertem Lithium auf geistige Klarheit, emotionale Stabilität und strukturiertes Denken. Sachlich und ruhig verweist der Autor auf medizinische Studien, gesellschaftliche Entwicklungen - und die Frage, was ein klarer Geist in einer komplexen Welt wirklich braucht. Für wen ist dieses Buch? Ob mit FileMaker, SQL, Airtable, Excel oder No-Code: Dieses Buch ist ein Einladung, Daten nicht nur zu verwalten, sondern sie zu gestalten. Es richtet sich an Unternehmer, Pädagogen, Kreative, Selbstständige - und an alle, die wieder Ordnung in ihre Daten und Gedanken bringen möchten. Drei Gründe, es zu lesen: - Verständlich auch ohne technisches Vorwissen

- Inspirierend für kreative Problemlöser

- Verbindet Technik, Struktur und geistige Klarheit Verfügbarkeit: "Das etwas andere Datenbank-Buch" ist ab sofort im Buchhandel erhältlich - als Taschenbuch und E-Book.

