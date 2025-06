Startseite "Ein Mensch. Eine KI. Ein Unicorn?" - Damian Gorzkulla startet Selbstexperiment mit KI-Plattform daylift.io Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-06-17 11:31. Kann eine KI ein ganzes Unternehmen aufbauen - ganz ohne Team, ohne Code? Damian Gorzkulla startet mit daylift.io ein radikales Selbstexperiment, das zeigt: Genau das ist möglich. Hamburg, 16. Juni 2025 -

Kann ein Mensch mit einer Künstlichen Intelligenz ein ganzes Unternehmen aufbauen - ganz ohne Team, ohne Code, ohne klassisches Gründungsszenario? Diese Frage stellte sich Digitalberater und Automatisierungsexperte Damian Gorzkulla, als er ein Zitat von OpenAI-CEO Sam Altman hörte: _"In den nächsten Jahren wird ein Unicorn entstehen - erschaffen von nur einer einzigen Person."_ "Ich konnte diesen Gedanken nicht mehr loslassen", sagt Gorzkulla. "Und da ich in meinen Seminaren sowieso ständig sage: _‚Die KI arbeitet, während du Kaffee trinkst'_, dachte ich - dann lass sie mal machen." So entstand daylift.io - eine Plattform, die täglich neue Impulse für den Arbeitsalltag liefert, speziell rund um Microsoft 365, Copilot, Automatisierung und KI-Einsatz. Ziel ist es, Menschen mit einfachen, praxisnahen Ideen zu inspirieren und ihnen zu zeigen, wie sie vorhandene Tools besser nutzen können. "Viele Unternehmen bezahlen für Microsoft 365 - nutzen aber nur einen Bruchteil davon. Die tägliche Dosis _Daylift_ soll genau da ansetzen: kurz, inspirierend, konkret - wie ein Espresso für den Kopf." Von der Idee zum Projekt - alles mit KI Was nach einem coolen Produkt klingt, ist zugleich ein Selbstexperiment:

Gorzkulla hat das gesamte Projekt mit KI geplant, aufgebaut und automatisiert. Ohne eine Zeile Code. Die Tools? ChatGPT, Make.com, WeWeb, Xano - alle verbunden durch eine klare Idee: _Der Mensch promptet, die KI baut._ "Ich bin nicht der CEO der KI - ich bin ihr Assistent", sagt Gorzkulla mit einem Augenzwinkern. "Ich mache nur das, was die KI (noch) nicht kann: z.?B. Plattformen verbinden, Entscheidungen treffen, Kaffee trinken." Die ganze Reise live auf YouTube Um maximal transparent zu bleiben, dokumentiert Gorzkulla den gesamten Weg auf einem neuen YouTube-Kanal. Hier zeigt er offen, was funktioniert - und was nicht. Welche Tools helfen, welche Probleme auftreten, wie weit man wirklich kommt, wenn man sich voll auf KI verlässt. "Vielleicht scheitert das Projekt. Vielleicht wird es das erste echte 1-Personen-Unicorn mit KI. Ich weiß es nicht - aber ich werde es zeigen. Ungefiltert." Excel ist nicht die Antwort auf alles Ein zentrales Anliegen des Projekts: Aufklären und inspirieren, was mit Microsoft 365 wirklich möglich ist.

Denn: "Für 99?% aller Probleme im Büro wird reflexartig Excel geöffnet. Dabei gäbe es in Microsoft 365 oft 10 bessere Lösungen, die kaum jemand kennt - nicht einmal die IT." Genau hier will Daylift.io ansetzen - mit täglich frischem Content, der kurz, knackig und praxisnah zeigt: So geht Arbeit heute. Mit KI. Mit Microsoft 365. Und mit einem guten Kaffee.

email : info@g-net-seminare.de Damian Gorzkulla ist Digitalberater, Automatisierungsexperte und Visionär für moderne Arbeitswelten. Seit über 20 Jahren begleitet er Unternehmen dabei, ihre Prozesse effizienter zu gestalten - mit Fokus auf Microsoft 365, Power Automate und Künstliche Intelligenz. Mit seinem neuesten Projekt daylift.io hat er ein Experiment gestartet, das nicht nur die Digitalisierung auf die nächste Stufe hebt, sondern auch eine provokante These testet:

Kann eine einzige Person mit Unterstützung von KI eine skalierbare Plattform erschaffen - ganz ohne Entwicklerteam? daylift.io liefert täglich praxisnahe Impulse für Berufstätige, die Microsoft 365, KI und Automatisierung produktiv nutzen möchten. Die Inhalte sind bewusst kurz, konkret und inspirierend - wie ein digitaler Espresso zum ersten Kaffee. Was das Projekt besonders macht:

Die gesamte Plattform wurde ausschließlich mit KI-Tools aufgebaut, darunter ChatGPT, Make.com, WeWeb und Xano - ohne eine einzige Zeile selbst geschriebenen Code. Damian dokumentiert diesen Weg transparent auf einem eigenen YouTube-Kanal und macht so sichtbar, was mit KI heute bereits möglich ist. Sein Ziel: Menschen für neue Technologien begeistern, Skepsis abbauen und zeigen, dass digitale Transformation auch einfach, humorvoll und praxisnah sein kann. Weitere Informationen:

Kontakt: info@g-net-seminare.de Pressekontakt: G-NET c/o IP-Management #35775

Herr Damian Gorzkulla

Ludwig-Erhard-Str. 18

20459 Hamburg fon ..: 0571 392 14 13

