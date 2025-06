DEHOGA Akademie will für Hygienestandards neues Zeichen setzen: Selbstlernkurs zur Betthygiene gestartet

Swissfeel begrüsst stärkere Gewichtung des Hotelbetts innerhalb des Klassifizierungssystems.

Mit dem neuen Kriterienkatalog von Hotelstars.eu zur Hotelklassifizierung 2025 bis 2030 rückt das Hotelbett in mehrfacher Hinsicht stärker in den Mittelpunkt. Diese Aufwertung findet besonders im Bereich der Hygiene statt, wo die Anforderungen gewachsen sind. Aber auch der Anspruch vom Gast an das Hotel. Die DEHOGA Akademie des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband e. V. (DEHOGA) hat darauf bereits reagiert und bietet online unter dem Titel "Der erste Schritt zum nächsten Stern: Bettenhygiene 2.0" ein neues Selbstlernmodul an.

Damit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Betthygiene im Bewertungsprozess eine grössere Bedeutung erfährt. Um die Hotellerie auf die damit verbundenen, neuen Hygienestandards vorzubereiten, entwickelte der Fachverband mit Unterstützung seiner angeschlossenen Akdamie eine entsprechende Weiterbildung. Darüber hinaus berücksichtigten die Initiatoren hierbei neue Möglichkeiten der Hygienisierung - schliessen dabei aber auch alte Lücken. So belohnte die Klassifizierung bislang den Einsatz von waschbaren Matratzen-Hygienebezügen/Encasings mit zehn Punkten. Das Regelwerk sah bisher nicht vor, hier tatsächliches Waschen zur Pflicht für die Hotels zu machen. Wie diverse Hygienestudien in der Vergangenheit jedoch belegt haben, entwickelte sich die Bettenhygiene zu einer Schwachstelle bei vielen Hotels. So wurden zwar entsprechende Hygienebezüge vielfach eingesetzt, aber eine korrekte Reinigung mangels Vorgaben offenbar unterlassen, was nun mit der neuen Regelung weitestgehend auszuschliessen ist. Aber auch in anderen Bereichen wird aufgrund fortgeschrittener technischer Möglichkeiten zur Hygienisierung das Waschen gegenüber anderen Formen des Reinigens, wie beispielsweise dem Staubsaugen, bevorzugt bzw. verlangt. Dies vor allem vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Verunreinigungen im Bett nur in einem waschbasiertem Reinigungsverfahren zu entfernen sind. Daher wurde nun auch das Waschen von Matratzenbezügen und der gesamten Matratze selbst als neuer Hygienestandard definiert.

Der neue Selbstlernkurs vermittelt fundiertes Wissen über die Bedeutung, Anforderungen und Umsetzung professioneller Bettenhygiene im Hotelbetrieb und geht im Detail auf zahlreiche relevante Aspekte ein wie zum Beispiel typische Verschmutzungsarten und hygienische Risiken oder eine Reinigung und Pflege aller Bettkomponenten inklusive Zeitintervallen. Der Kurs stellt auch heraus, welche Relevanz die Bettenhygiene für die Gesundheit der Gäste sowie die Gästebewertung hat und richtet sich somit nicht nur an das Housekeeping, sondern enthält auch wertvolle Informationen für das Management, da auch rechtliche Implikationen behandelt werden.

Philipp Hangartner, Inhaber der Swissfeel AG : "Wir begrüssen ausdrücklich, dass die Hygiene beim Bett nun eine erhöhte Wertschätzung geniesst und die DEHOGA mit diesem Selbstlernkurs den Betrieben eine wundervolle Hilfestellung für die Hoteliers bietet. Mit den neuen Hygienestandards hat es jeder Betrieb selbst in der Hand, ob er sich dem hygienischen Fortschritt anschliesst oder auf dem aktuellen Niveau verharrt und damit irgendwann zum Schlusslicht wird."

Swissfeel bietet mit seinen voll waschbaren Matratzen aus Schweizer Mineralschaum einen eigenen Waschservice an - analog zur Hotelmietwäsche und bedient damit aktuell Kunden in der DACH-Region. Die voll waschbaren Matratzen sind zudem Grundlage für SWISSFEEL-2-CYCLE, einem doppelten Kreislaufsystem für mehr Nachhaltigkeit bei Matratzen. Über die Verlängerung der Nutzungsdauer mittels Waschens und einem späteren, vollständigem Recycling am Ende der Nutzungsdauer erfahren die Kunden eine durchschnittliche Ersparnis bei CO2 in Höhe von 75% und bei den Kosten von zwischen 20 und 50%, da in einem definierten Zeitraum weniger Matratzen produziert und gekauft werden müssen. Swissfeel ist zudem EcoVadis, OEKO-TEX sowie von Service Allergie Suisse ("Hausstaubmilbenallergiker geeignet") zertifiziert.

Der onlinebasierte Selbstlernkurs der DEHOGA Akademie kostet für Mitglieder der DEHOGA 29 Euro und Nichtmitglieder 41 Euro netto und ist ab sofort auf der Website abrufbar.

Das Unternehmen hat sich seit über zehn Jahren in der Schweiz, Deutschland und Österreich besonders auf das Thema Hygiene und Innovation in Bezug auf Hotelbettwaren spezialisiert. Alle Produkte werden aus hochwertigem Schweizer Mineralschaum hergestellt. Mit voll waschbaren Matratzen sowie der entsprechenden Waschlogistik verfügt Swissfeel europaweit über ein einzigartiges, nachhaltiges Angebot, da Swissfeel verbrauchte Matratzen zurücknimmt und dem Recycling zuführt. Das in der Schweiz produzierte Sortiment von Swissfeel wird laufend strengen Qualitätskontrollen unterzogen, um höchste Standards erfüllen zu können. Dabei setzt Swissfeel seit Beginn auf eine ökologische Verantwortung und umfangreiche Serviceleistungen für die Hotellerie. Swissfeel garantiert mit seinen Bettensystemen einen guten, sauberen und langfristig gesunden Schlaf: Das Erfolgskonzept wird seit Herbst 2019 daher auch für Privatkunden angeboten. Hier profitieren vor allem Allergiker vom langjährigen Know-how des Schweizer Unternehmens auf dem Gebiet der Bettenhygiene.

