SAS erweitert Angebot an branchenspezifischen KI-Modellen

Heidelberg, 19. Mai 2025 - SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), setzt seine Offensive in Sachen Branchenlösungen konsequent fort. Ein weiteres Ergebnis der Entwicklungsinvestitionen von 1 Milliarde US-Dollar ist eine breite Palette von neuen KI-Modellen, die jeweils gezielt auf geschäftskritische Prozesse verschiedener Branchen zugeschnitten sind - von Steuerprüfungen bei Behörden bis hin zur Lieferkettenoptimierung bei Industrie und Handel.

Die Modellpakete sind sofort einsatzbereit, können aber auch an Kundendaten angepasst werden, um das Modelltraining zu beschleunigen. Alle Modelle lassen sich schnell und einfach in die bestehenden Systeme von Unternehmen jeder Größe integrieren.

Zudem entsprechen alle Modelle den strengen Prinzipien der SAS Data Ethics Practice: Anwender profitieren damit von einer einfachen, aber lückenlosen Dokumentation und stellen sicher, dass ihre KI-Anwendungen leicht verständliche, erklärbare Ergebnisse liefern. Damit sind zugleich hohe Produktivität und schnelle Amortisation, aber auch maximale Transparenz und ein ethisch verantwortungsbewusster Einsatz der KI gewährleistet.

Bereits verfügbar sind folgende Modelle:

Branchenübergreifend:

--KI-gestützte Entitätsauflösung

--Dokumentenanalyse

Gesundheitswesen:

-- Risiko durch die Nichteinhaltung von Medikamentenvorschriften

Fertigung:

-- Strategische Optimierung der Lieferkette

Öffentliche Verwaltung:

-- Betrugserkennung bei Sozialhilfezahlungen

-- Steuerprüfung bei Umsatzsteuern

"Die Modellpakete von SAS basieren auf der technologischen Kompetenz und dem spezifischen Branchen-Know-how, das aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Kunden aus unterschiedlichsten Bereichen stammt", erklärt Kathy Lange, Research Director bei IDC. "Dank ihrer Skalierbarkeit und nahtlosen Integration in bestehende Umgebungen sind SAS Modelle eine geeignete Option für alle, die die Zeit bis zum produktiven Einsatz von KI verkürzen wollen, aber nicht über das erforderliche Fachwissen oder die Zeit verfügen, um Modelle von Grund auf selbst zu entwickeln."

Beim Ausbau des Portfolios orientiert sich SAS direkt an den Wünschen seiner Kunden. Im Laufe des Jahres werden noch folgende Modelle auf den Markt kommen:

Banken:

-- Betrugserkennung für den Zahlungsverkehr und im Zusammenhang mit Kreditkarten

Gesundheitswesen:

-- Zahlungsbetrug bei Kostenträgern

Fertigung:

-- Überwachung der Arbeitssicherheit

Öffentliche Verwaltung:

-- Überprüfung der Einkommensteuer von Privatpersonen

In einem nächsten Schritt wird SAS die Modelle durch KI-gestützte Agenten ergänzen, die die branchenspezifischen Lösungen in der Anwendung noch effizienter machen. Dazu gehört ein einsatzfertiger KI-Agent, der komplexe Datenaufbereitungsaufgaben automatisiert und so die Ausführung von Modellen in Echtzeit ermöglicht, ohne dass eine manuelle Restrukturierung der Daten erforderlich ist. Das erspart Unternehmen und ihren Data Scientists Tage oder sogar Wochen an Arbeit, die sie sonst benötigen, um Data Lakes zu erstellen und Kundendaten so aufzuarbeiten, dass sie für KI-Modelle nutzbar sind.

"Wir glauben, dass die Zukunft der KI in einsatzfertigen und branchenrelevanten Agenten liegt, die nicht nur intelligent, sondern auch verantwortungsbewusst arbeiten", erklärt Udo Sglavo, Vice President of Applied AI and Modeling R&D bei SAS. "Unsere neuen Modelle, die auf jahrzehntelanger Fachexpertise basieren, stellen einen mutigen Schritt in Richtung Agentic AI dar: Lösungen, die kontextbezogen und zielgerichtet handeln sowie realen Nutzen erzielen."

