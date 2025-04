Startseite Der Jahrgang 2022 des Ornellaia Bianco. Eine weiße Interpretation von Bolgheri zeigt alle Attribute der toskanischen Küste. Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Di, 2025-04-01 14:48. Bolgheri, 1. April 2025 Heute war das Marktdebut des Ornellaia Bianco 2022. Der Ornellaia Bianco, ein Sauvignon Blanc aus Bolgheri, wird zusammen mit dem Spitzengewächs Ornellaia produziert. Der erlesene Weißwein verkörpert alle Vorzüge von Mikroklima und Böden des Weinguts. Der Jahrgang 2022 startete mit einem Winter, in dem die Temperaturen nahe dem jahreszeitlichen Durchschnitt lagen, gefolgt von einer kühlen und trockenen Witterung im zeitigen Frühjahr, die zu einem späteren Austrieb der Reben als üblich führte. In der Gegend von Bolgheri herrschte während der Wachstums-, Blüte- und Véraison-Phase ab Mai eine langanhaltende Trockenheit. Die sommerlichen Regenfälle reaktivierten die Energie der Reben und ermöglichten den Trauben die Wiederaufnahme der Reifung. Begünstigt durch die kühlen Nachttemperaturen konnten sich während der Erntezeit die Säure und die Aromen akkumulieren. Optimale Erntebedingungen sorgten dafür, dass für jede Parzelle der richtige Lesetermin gewählt wurde. Die Trauben wurden in den frühen Morgenstunden von Hand geerntet und sofort nach der Ankunft im Weinkeller gekühlt, um alle Aromen zu erhalten. Nach einer sorgfältigen Selektion wurden die ganzen Trauben langsam und sanft gepresst und anschließend statisch dekantiert. Für die alkoholische Gärung wurde der Most in Barriques, Tonneaux und zigarrenförmige Fässer gefüllt (25 % neu und 75 % gebraucht). Die Reifung erfolgte 10 Monate lang auf der Hefe mit regelmäßiger Bâtonnage. Die Weine aus den verschiedenen Parzellen wurden fachmännisch assembliert, dann in Flaschen abgefüllt und weitere 18 Monate gelagert, bevor sie auf den Markt kamen. Der Ornellaia Bianco ist eine Interpretation der Weingutsphilosophie, die seit jeher versucht, das Potenzial dieses Terroirs klar zum Ausdruck zu bringen“, kommentiert Marco Balsimelli, Technischer Direktor von Ornellaia. „Die Balance zwischen Eleganz und Komplexität zeigt sich in diesem straffen, ausgeprägt strukturierten Wein, der Ornellaia auf der ganzen Welt repräsentiert.“ ???

Ornellaia

Der Name ORNELLAIA steht für önologische Exzellenz, die authentische Schönheit der Toskana und mediterrane Eleganz. Das Weingut befindet sich an der toskanischen Küste, ganz in der Nähe des mittelalterlichen Dorfs Bolgheri und der berühmten Viale dei Cipressi. An der Sortimentsspitze stehen der Ornellaia Bolgheri DOC Superiore und der Ornellaia Bianco. Der Zweitwein Le Serre Nuove dell'Ornellaia Bolgheri DOC Rosso und Le Volte dell'Ornellaia ergänzen die Palette der Rotweine, bei den Weißweinen ist es der Poggio alle Gazze dell'Ornellaia. Die konstante Arbeit des Teams und die optimalen mikroklimatischen und geologischen Bedingungen haben den Weinen zu großem Erfolg beim Publikum und bei internationalen Kritikern verholfen. Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten