Startseite Einzelhändler LIBRO und PAGRO DISKONT setzen auf SAS für eine ganzheitliche Kundenzentrierung Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2025-02-27 11:06. Heidelberg, 27. Februar 2025 -- SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Daten und künstliche Intelligenz (KI), unterstützt die österreichische MTH Retail Group bei der Konsolidierung ihrer Kommunikationsmaßnahmen für eine personalisierte Kundenansprache. Für seine Marken LIBRO und PAGRO DISKONT setzt der Einzelhändler, ein führender Anbieter von Produkten für Büro, Schule und Freizeit im gesamten DACH-Raum, die integrierte Customer Data Platform (CDP) SAS Customer Intelligence 360 ein. Somit schafft das Unternehmen eine Rundumsicht auf seine Kunden und kann Maßnahmen sowie Prozesse optimal auf deren Bedürfnisse abzustimmen. Ziel ist es, im Zuge einer umfassenden digitalen Transformation die bisher dezentral vorgehaltenen Kundendaten zusammenzuführen und dadurch eine Basis für die gezielte Kommunikation über aktuelle und künftige Touchpoints zu ermöglichen. So lassen sich sämtliche Kundeninteraktionen - von der Kasse bis hin zu digitalen Kontaktpunkten wie dem Webshop oder dem Newsletter - personalisieren und orchestrieren. LIBRO und PAGRO DISKONT nutzen die SAS Lösungen hybrid, als Managed Service auf der Amazon-Cloud (AWS) und On-Premises. Neben der CDP nutzt das Unternehmen SAS Lösungen für Marketing Automation, einschließlich Kampagnenmanagement, und Marketing Ressource Management (MRM). Für die Bereiche Customer Services und Customer Relationship Management (CRM) kommt die ganzheitliche und integrierte Lösung Zoho zum Einsatz, die nahtlos mit Marketing Automation von SAS zusammenarbeitet. Premedia, österreichischer Marktführer für Marketingtechnologie, setzt das Projekt zusammen mit dem CRM-Partner Ceyond und SAS um. "Der Einzelhandel ist heute wettbewerbsintensiver denn je - umso wichtiger ist es, dass Marketer eine umfassende und integrierte Echtzeitsicht auf den Kunden bekommen, damit sie bedarfsorientiert mit ihm interagieren können. Premedia als Experte für Marketingtechnologien verschafft uns mit den Lösungen von SAS und Zoho genau diesen Wettbewerbsvorteil", sagt Mag. Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin PL Handelsgesellschaft mbH, einem Unternehmen der MTH Retail Group. "Uns ist es wichtig, eine echte 360-Grad-Sicht auf unsere Kunden zu gewinnen - sowohl für unsere Privat- als auch für unsere Geschäftskunden. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Customer Data Platform von SAS in Verbindung mit dem CRM von Zoho genau das erzielen können", ergänzt Michael Zellhofer, Head of CRM, PL Handelsgesellschaft mbH. "LIBRO und PAGRO benötigen eine Tool-Landschaft, die viele verschiedene Elemente abdeckt - von CDP über Marketing Automation und MRM bis hin zu CRM. Das ist eine Herausforderung für eine Marketingplattform - die wir mit unseren Partnern lösen können", erklärt Felix Tellhelm, Consulting Manager bei SAS. "Mit Premedia als Partner helfen wir einem der führenden Multi-Channel-Händler in Österreich, seine Kundenkommunikation mit geringen IT-Ressourcen und maximalem Output zukunftssicher aufzustellen." circa 2.900 Zeichen SAS Institute GmbH

