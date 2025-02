Heizen mit Holz: Eine nachhaltige Alternative

Heizen mit Holz bietet eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen und ist bei richtiger Handhabung klimaneutral.

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Natürlichkeit zunehmend geschätzt werden, erlebt das Heizen mit Holz eine Renaissance. Ob durch den sichtbaren Tanz der Flammen im Kamin oder die angenehme Strahlungswärme eines Kachelofens - Holzheizungen bieten ein multisensorisches Erlebnis, das moderne Heizsysteme kaum replizieren können. Dazu kommt die Nachhaltigkeit Heizen mit Holz wird oft als klimaneutral betrachtet, da das bei der Verbrennung freigesetzte CO? zuvor von den Bäumen aufgenommen wurde. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wird hier kein zusätzliches CO? freigesetzt, das vorher über Millionen von Jahren im Boden gebunden war. Somit ist Holzheizung, wenn sie nachhaltig betrieben wird, Teil des natürlichen Kohlenstoffkreislaufs.

Das betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer (www.kacheloefen-breuer.de). Das Traditionsunternehmen ist seit 1970 in Viersen am Niederrhein ansässig und betreut seitdem Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Viersen und im Kreis Heinsberg. Ebenso ist das Unternehmen in der Nordeifel mit einem Fokus auf Städte und Gemeinden wie Nideggen, Simmerath, Monschau, Euskirchen und Düren tätig. "Die umweltschonende Wirkung des Heizens mit Holz ist nachgewiesen, daran ändert auch die Einschätzung des Umweltbundesamts nicht, das im Mai erstmalig Holz in seinen Online-CO2-Kalkulator aufgenommen hat. Wissenschaftler wie der Tübinger Ökologie-Professor Roland Irslinger kritisieren dies, denn das Umweltbundesamt stütze sich dabei erneut auf Vermutungen und falsche Annahmen", erklärt Marcus Breuer.

So werde beispielsweise in einigen Berechnungen das CO?, das bei der natürlichen Verrottung der Bäume freigesetzt würde, fälschlicherweise in die Bilanz einbezogen. Experten betonen laut Marcus Breuer aber, dass das CO?, das bei der natürlichen Zersetzung von Holz entstehe, nicht in die Bilanz einfließen sollte, da es ohnehin freigesetzt würde. "Ein entscheidender Faktor für die Umweltverträglichkeit ist die Herkunft des Holzes. Nur Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, in denen nur so viele Bäume entnommen werden, wie nachwachsen können, kann als klimaneutral betrachtet werden. Diese Wälder fungieren als CO?-Senken, da sie kontinuierlich neues CO? aus der Atmosphäre binden", weiß Marcus Breuer.

Die Lösung: Moderne Holzheizungen sind effizient und emissionsarm. Verglichen mit offenen Kaminen oder älteren Holzöfen emittieren sie deutlich weniger Feinstaub und andere Schadstoffe. Technologien wie automatische Kesselsteuerung und Abgasreinigung tragen dazu bei, die Umweltbelastung weiter zu minimieren. Neben ökologischen Vorteilen bietet das Heizen mit Holz auch ökonomische Vorteile. Es fördert die regionale Wirtschaft, insbesondere in ländlichen Gebieten, und schafft Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft. Zudem macht es Haushalte unabhängiger von fossilen Brennstoffen und den damit verbundenen Preisschwankungen auf dem Weltmarkt.

"Obwohl die Anschaffung eines Kamins oder eines Kachelofens zunächst eine Investition erfordert, können die laufenden Betriebskosten für Holz im Vergleich zu Gas oder Öl durchaus wettbewerbsfähig sein. Langfristig kann das Heizen mit Holz daher eine kosteneffiziente Lösung sein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Heizen mit Holz weit mehr bietet als nur Wärme. Es ist ein bewusstes Zurückgreifen auf eine natürliche, nachhaltige und tief menschliche Tradition, die das Zuhause nicht nur erwärmt, sondern es in einen Ort verwandelt, an dem sich das Leben in seiner ursprünglichsten Form entfaltet", stellt Marcus Breuer heraus und betont abschließend: "Heizen mit Holz ist bei nachhaltiger Waldwirtschaft und moderner Technik eine umweltfreundliche Alternative. Es bietet nicht nur ökologische Vorteile, sondern stärkt auch die regionale Wirtschaft und trägt zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern bei."

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen "Handwerklicher Kachelofen" der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

