Startseite SAP Webinar 25. Februar: S/4HANA einfach erweitern mit dem S/4HANA Extensibility Framework Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-02-18 13:05. Zum Thema "S/4HANA einfach erweitern mit dem S/4HANA Extensibility Framework" veranstaltet die Leverkusener SAP-Beratung Bitech AG am 25. Februar 2024 um 14:00 Uhr ein Webinar. In diesem Webinar zeigt Thomas Barleben, Teamleiter für SAP Development bei der Leverkusener Bitech AG, Ihnen, wie weit Sie S/4HANA als Key User erweitern können und ab wann Sie einen Entwickler brauchen. Hierbei liegt der Fokus auf dem für die Cloud-Deployments entwickelten und von der SAP empfohlenen Extensibility Framework. Kundeneigene Felder, eigene Businesslogik und komplette Eigenentwicklung sind einer der größten Bestandteile und Aufwandstreiber der meisten SAP-Implementierungen. Im Rahmen des Vortrags werden die entsprechenden Werkzeuge und Konzepte für Key User und Entwickler näher betrachtet und mit Praxisbeispielen versehen. Auf der Agenda für den Fachbereich stehen: Ausgangslage, fachlicher Überblick, Herangehensweise, Definition der Erweiterung und Key-User Extensibility. Die Aspekte Grenzen der Key-User Extensibility, Clean-Core-Prinzip, On-Stack Extensibility & Side-By-Side Extensibility, 3-Tier Architektur und Handlungsempfehlung sprechen die Entwicklungsebene an. Das Webinar findet am Dienstag, 25. Februar um 14:00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Wer online live dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden. Infos und Anmeldung zum Webinar Der Teilnehmerlink wird Ihnen am Tag vor der Veranstaltung zugesandt. Weitere Infos finden Sie auf der Website der Bitech AG . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bitech AG

