Startseite SECRETBOXING ACADEMY erhält das Siegel "Top Fernschule 2025" Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-30 08:17. Die SECRETBOXING ACADEMY wurde als Top Fernschule 2025 ausgezeichnet! Dank herausragender Bewertungen zählt sie zu den besten Anbietern für angehende Fitness-Boxtrainer in Deutschland. Die SECRETBOXING ACADEMY, Deutschlands erste spezialisierte Fernschule für angehende Fitness Boxtrainer, wurde mit dem begehrten Siegel "Top Fernschule 2025" ausgezeichnet. Als führende Institution für professionelle Boxtrainer-Ausbildungen bietet die SECRETBOXING ACADEMY praxisnahe, fundierte und zertifizierte Lehrgänge, die es Sportbegeisterten ermöglichen, sich flexibel und ortsunabhängig als Trainer weiterzuentwickeln - sei es im Bereich Personal Training, Group Workouts oder als Ergänzung für bestehende Fitnessangebote. Im Jahr 2024 konnte sich die SECRETBOXING ACADEMY durch zahlreiche positive Bewertungen einen Platz unter den besten Fernschulen Deutschlands sichern. In einem umfassenden Ranking, bei dem 13.371 Bewertungen von 402 Instituten ausgewertet wurden, erreichte die Academy Platz 22. Besonders hervorzuheben ist die herausragende Weiterempfehlungsquote von 100 %, die die hohe Zufriedenheit der Teilnehmer und das Interesse an Fitness Boxing als gefragtem Trainingstrend widerspiegelt. Zusätzlich konnte die SECRETBOXING ACADEMY in mehreren Kategorien Top-Platzierungen erzielen: Top Betreuung 2025: 2. Platz

Top Studienmaterial 2025: 3. Platz

Top Studieninhalte 2025: 6. Platz "Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für die hohe Qualität unserer Ausbildung", sagt Coach Sam, Gründer und Inhaber der SECRETBOXING ACADEMY . "Fitness Boxing wird immer populärer, und wir sind stolz darauf, vielen angehenden Trainern sowie Trainern und Studios, die ihr Portfolio erweitern möchten, eine erstklassige Ausbildung bieten zu können. Zudem motiviert uns dieses Siegel, weiterhin höchste Standards zu setzen und die Entwicklung im Fitness Boxing aktiv voranzutreiben, um auch zukünftig den Erfolg unserer Teilnehmer zu fördern."

Herr Sam Radi

Seidenstraße 20

70174 Stuttgart

Deutschland fon ..: 0176 / 70461201

web ..: https://secretboxingacademy.com

email : hello@secretboxingacademy.com Über die SECRETBOXING ACADEMY

Die SECRETBOXING ACADEMY wurde gegründet, um die Effektivität und Vielseitigkeit des Boxens für alle zugänglich zu machen. Hinter der Academy steht Coach Sam, ehemaliger Wettkampfsportler und Visionär, der seine jahrelange Erfahrung aus dem Profiboxen und der Studioleitung in ein innovatives Ausbildungskonzept eingebracht hat.

Mit zertifizierten, praxisnahen Fernlehrgängen bietet die SECRETBOXING ACADEMY eine flexible und ortsunabhängige Möglichkeit, sich als Fitness Boxtrainer weiterzubilden - ideal für Personal Trainer, Fitnessstudios und alle, die das Potenzial von Fitness Boxing für sich nutzen möchten. Die Mission: Boxen als ganzheitliches Training für jeden zugänglich machen - unabhängig von Alter, Fitnesslevel oder Erfahrung.

Frau Wanda Radi

Seidenstraße 20

70174 Stuttgart fon ..: 0176 / 70461201

web ..: https://secretboxingacademy.com

