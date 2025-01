Diamanten als Wertanlage: Stabilität in Krisenzeiten

Diamanten gelten seit Jahrhunderten als Symbol für Wert und Beständigkeit. Doch was macht sie zur wertvollen Anlageform, und welche Aspekte sind für den Kauf entscheidend?

Die Investition in Diamanten verbindet Luxus mit einem hohen Maß an Stabilität. Sie sind gerade in volatilen Zeiten attraktiv und stehen in der Tradition wertbeständiger Sachwerte. Ihre physische Beständigkeit und Seltenheit sorgen dafür, dass Diamanten oft unabhängig von wirtschaftlichen Schwankungen bestehen. "Diamanten sind nicht vermehrbare, physische Ressourcen, die eine Unabhängigkeit von den Finanzmärkten bieten. Besonders in Krisenzeiten verlieren sie selten an Wert und gelten als stabile Anlagen. Ihre begrenzte Verfügbarkeit und der konstante Bedarf, vor allem in der Schmuckindustrie, sorgen für eine beständige Nachfrage. Zudem bieten sie den Vorteil der Diskretion und ermöglichen, hohe Werte in kleinem Volumen zu speichern", sagt Thomas Hack, Gründer und Geschäftsführer des Family Office Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) aus Stegaurach bei Bamberg (https://valuebrain.de).

Als Finanzexperte plant Thomas Hack den Vermögensaufbau seiner Kunden und optimiert die persönliche Nettorendite, damit Anleger mittel- und langfristig die privaten, beruflichen und wirtschaftlichen Ziele erreichen und kurzfristig immer über ausreichend Liquidität verfügen. Dafür arbeitet der erfahrene Berater mit bekannten Emittenten und Gesellschaften zusammen, um seinen Kunden die besten Zugänge zu lukrativen und wertstabilen Sachwert-Anlagen zu ermöglichen. Er betont besonders, dass die "4 Cs" - Carat, Clarity, Color und Cut - den Wert eines Diamanten maßgeblich bestimmen. Ein hochwertiger Diamant mit optimalem Schliff und hoher Reinheit reflektiere das Licht besser und habe eine größere Brillanz. Zertifikate wie die von GIA und HRD sicherten die Qualitätsangaben und garantierten internationale Standards, was die Liquidität und Wiederverkäuflichkeit steigerten.

Das bedeutet: "Historisch gesehen weisen Diamanten eine konstante Wertsteigerung auf. Besonders seltene, farbige Diamanten, wie blaue oder pinkfarbene, haben in den letzten Jahrzehnten erhebliche Preiszuwächse erzielt. Zwar bleibt die Wertentwicklung schwer vorhersagbar, doch aufgrund ihrer Knappheit gelten sie als wertstabil. Als langfristiges Investment bieten sie jedoch keine schnellen Renditen. Sie sind eher Marathonläufer und entfalten ihr ganzes Potenzial erst über die Jahre und Jahrzehnte hinweg", stellt Thomas Hack heraus und sagt weiter: "Natürlich unterliegen auch Diamanten wie Wertschwankungen. Als Spekulationsobjekt sind Diamanten ungeeignet, vielmehr ist die langfristige Ausrichtung bei einem Kauf wichtig. Diamanten werfen keine Zinsen und Dividenden ab." Der Erwerb eines Diamanten ziele daher allein auf den Sachwert und damit auf den dauerhaften Vermögensschutz ab.

Der Hintergrund: "Diamanten verdichten Vermögen auf kleinstem Raum. Selbst siebenstellige Werte kann man unauffällig in der Hosentasche verschwinden lassen. Damit eignen sich Diamanten wie kaum ein anderer Gegenstand zur Speicherung und zum Transport von Teilvermögen in die Zukunft und damit auch in die nächste Generation." Auf diese Weise könnten Vermögensinhaber durch Investments in Diamanten sicherstellen, dass sie in Krisenzeiten einen inflationsgeschützten, transportablen und liquide handelbaren Sachwert haben, der eine geringe Korrelation mit anderen Kapitalanlagen habe und der neben Gold und Silber die einzige alternative Währung sei, die weltweit akzeptiert werde. Höchste Sicherheit für seine Kunden stellt Thomas Hack durch die Zusammenarbeit mit ausschließlich hochseriösen und langfristig am Markt etablierten Partnern sicher. Dies garantiert neben einer effizienten und kostengünstigen Abwicklung vor allem eine lupenreine Herkunft und handelbare Spitzenqualität der Steine.

Über Value Brain

Natürlich mehr bleibende Werte: Unter diesem Motto führt Finanzexperte und Diplom-Kaufmann Thomas Hack sein Finanzdienstleistungsunternehmen Value Brain GmbH (Erlaubnis nach §34c, d, f und i GewO) in Stegaurach bei Bamberg. Im Fokus des erfahrenen Beraters steht, die persönliche Finanzplanung der Kunden zu komponieren und über eine professionelle Vermögensstrukturierung und Optimierung dafür zu sorgen, dass Anleger in jeder Lebenssituation immer über genügend Liquidität und laufende Einkommen aus ihrer Kapitalanlage verfügen. Dafür setzt Thomas Hack den Dreiklang aus Aktien, Sachwerten und Immobilien ein und kombiniert diese Instrumente so, dass die einzelnen Vermögensbestandteile zu unterschiedlichen Zeitpunkten Gewinne abwerfen und immer wieder neu angelegt werden können. Thomas Hack bietet über seine Partner in ganz Deutschland den Zugang zu Neubau-, Pflege-, Bestands- und denkmalgeschützte Immobilien an und stellt die kontinuierliche Bewirtschaftung sicher. Bei den Sachwerten setzt er vor allem auf begrenzt vorhandene Werte wie physisches Gold und Silber, Rohstoffe wie Sandelholz, Edelsteine, Diamanten und Kunst beziehungsweise nachhaltige Konzepte wie Erneuerbare Energien vor allem in der Form von Photovoltaikanlagen. Thomas Hack versteht Value Brain als Family Office und will seinen Kunden auf diese Weise den Zugang zu den besten Kapitalanlagen in einer breiten Streuung schaffen. Da keine Anlageklasse für sich allein eine Antwort auf die Herausforderungen gibt, gewinnen zunehmend maßgeschneiderte Lösungen an Bedeutung, die verschiedene Anlageklassen einbeziehen. Die Value Brain GmbH ist Gründungsmitglied der IT- und Finanzgenossenschaft ID eG und Mitglied im Petersmann Institut für den unabhängigen Finanzberater. Mehr Informationen unter www.value-brain.de

