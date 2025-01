Startseite Omexom stellt auf der E-world 2025 aus Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Do, 2025-01-16 13:15. • 11. bis 13. Februar 2025, E-world energy & water in Essen, Stand 106, Halle 5

• Highlights: Lösungen zur Netzdigitalisierung, zum Energiemanagement von PV-Anlagen, zur Energiepotenzialanalyse und der E-Mobilität Omexom, einer der führenden Dienstleister für den Auf- und Ausbau der Energieinfrastrukturen, ist vom 11. bis 13. Februar 2025 auf der E-world energy & water in Essen vertreten. Die Messe ist der zentrale Branchentreffpunkt der europäischen Energiewirtschaft, der internationale Entscheider versammelt, insbesondere aus der EU. Am Stand 106 in Halle 5 präsentiert Omexom zukunftsweisende Technologien und Dienstleistungen für einen nachhaltigen Netzausbau, die Zukunft der E-Mobilität und eine sichere Energiewende. GridCal beispielsweise ermöglicht die Umsetzung der Anforderungen des §14a EnWG. Damit lassen sich Netzinfrastrukturen wie Trafo- bzw. Ortsnetzstationen digitalisieren und steuern. So wird eine einfache Überwachung und Automatisierung von Verteilnetzen möglich. Über die Lösung des Partners PSInsight zeigt Omexom anhand von Live-Daten einer realen Station in Krefeld, wie das gelingt. Auch die Omexom Power Management Box (OPM-Box) können Interessierte auf dem Messestand live erleben: Sie ermöglicht die Steuerung und das Einspeisemanagement für PV-Anlagen nach neuesten EEG-Vorgaben und VDE-Richtlinien. Als modulare und standardisierte Lösung lässt sie sich einfach und schnell im Fernwirkschrank montieren – ein weiterer Schritt zur Digitalisierung der Netze. Decarbo:tec bietet Unternehmen eine detaillierte Analyse ihres standortbedingten Energiebedarfs. Die Softwarelösung zeigt präzise Energiepotenziale auf, sei es durch die mögliche Eigennutzung von Photovoltaik-, Windkraft- oder Bestandsanlagen oder durch die Optimierung des Eigenverbrauchs mit Batteriespeichern, Wasserstofferzeugung oder E-Mobilität. Der Showcase gehört zu den Highlights der VINCI-Welt, die Besucherinnen und Besucher virtuell an einem digitalen Tisch selbst erkunden können. Erneut ist auch die E-Mobilität ein zentrales Thema von Omexom auf der E-world. Von einzelnen Ladepunkten für Pkw über die Ladeinfrastruktur für Busse und Lkws bis zu großen Ladeparks: Omexom bringt den Ausbau der Ladeinfrastruktur voran und stellt die Ladeinfrastrukturlösungen der Zukunft vor. Dazu gehört auch die Ladesäule Heliox 250 A Dispenser des Herstellers und Partners Heliox, die als Exponat am Stand von Omexom begutachtet werden kann. Von Energieversorgungsanlagen über Schutz- und Messtechnik bis zu Speicheranlagen und Sektorenkopplung: Omexom zeigt in Essen seine umfassende Expertise. Das Unternehmen deckt alle Schritte ab – von der Planung und Umsetzung bis zur Wartung und Instandhaltung. Über Omexom:

Omexom ist die Marke von VINCI Energies für Energieinfrastrukturen. Omexom unterstützt seine Kunden bei allen Aufgaben rund um die Umsetzung der Energiewende. Ziel von Omexom ist es, gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen für eine nachhaltige Energie- und Mobilitätsversorgung zu schaffen. Das Angebot deckt die gesamte Leistungspalette für Energieinfrastrukturen ab: vom Engineering bis zur Instandhaltung sämtlicher Infrastrukturen für Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung und das einschließlich aller energienahen Dienstleistungen für Gemeinden und Kommunen. In Deutschland ist Omexom flächendeckend für Netzbetreiber, Stadtwerke, kommunale Energieversorger, Handel und Industrie sowie für die Deutsche Bahn tätig. Mit über 4.200 Mitarbeiter:innen in 85 Business Unit erzielte Omexom Deutschland einen Umsatz von über 850 Millionen Euro im Jahr 2023.

Pressekontakt:

