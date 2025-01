Startseite Afro-Menschen sind infiziert! Das Virus ist die europäische/weiße Art zu denken und sie infiltriert „schwarze“ Gehirne Pressetext verfasst von indayi am Do, 2025-01-16 12:57. Der Gegner im eigenen Kopf: der weiße Verstand im schwarzen Kopf Afro-Menschen, vertraut nie eurem Gehirn, nie eurem Verstand – Es kann euer größter Gegner und sogar euer Lieblingsfeind sein

Das Gehirn der Schwarzafrikaner ist stark infiziert, und das Virus ist die europäische Art des Wissens. Durch die Kolonisierung wurde das Gehirn der Europäer in das der Afrikaner eingeprägt. Doch dieses fremde Wissen stößt ständig mit dem afrikanischen Wesen zusammen, was zu inneren Konflikten und Verwirrung führt. Dieses Buch ist eine provokante und tiefgehende Analyse über die Auswirkungen der europäischen Denkstrukturen auf die Denkweise der Afro-Menschen. Zum Exposé: https://indayi.de/das-gehirn-der-schwarzen/

Das Buch ist ab Sommer 2025 überall erhältlich! Es analysiert auf tiefgreifende und provokante Weise, wie das afrikanische Denken durch europäische Kolonial-, religiöse-, Kulturell und Wissenssysteme geprägt und beeinflusst wurde. Der Autor beschreibt das afrikanische Gehirn metaphorisch als von einem „Virus“ infiziert – dem europäischen Denken –, das zu inneren Konflikten, Identitätskrisen und Selbstsabotage bei afrikanischen Gemeinschaften geführt hat. Ziel des Buches ist es, Afrikanern zu zeigen, wie sie ihr Denken dekolonisieren, zu ihren kulturellen Wurzeln zurückkehren und ihre ganzheitlichen und spirituellen Wissenssysteme wieder wertschätzen können. Ziel des Buches

Das Buch argumentiert, dass das Gehirn der Afromenschen durch koloniale Denkstrukturen entstellt wurde. Es zeigt auf, wie europäisches rationales Denken die afrikanische Spiritualität, Intuition und die Harmonie zwischen Mensch, Natur und Gott verdrängt hat. Der Autor ruft dazu auf, das „erkältete Gehirn“ zu heilen, um die Kontrolle über das eigene Denken zurückzugewinnen und afrikanische Gesellschaften wieder aufzubauen. Das Buch will Bewusstsein schaffen und eine mentale Dekolonisation fördern, um Afro-Menschen zu ermutigen, ihre ursprüngliche Denkweise wiederzuentdecken. Es betont, dass das europäische Wissenssystem keine universelle Wahrheit ist und oft die afrikanische Kultur und Spiritualität unterdrückt hat. Kapitelübersicht

Einleitung: Der unsichtbare Feind Einführung in die Idee, dass das Gehirn der Afro-Menschen durch koloniale und kulturelle Einflüsse „erkältet“ und infiziert wurde, was zur Selbstsabotage führt.

Die verborgene Kolonisation des Geistes Detaillierte Analyse, wie Sklaverei und Kolonialismus nicht nur physisch, sondern auch mental die afrikanischen Gesellschaften und Afromenschen unterdrückt und verändert haben .

Europäisch denken, afrikanisch fühlen Konflikt zwischen europäischem Verstand und Afro-Gefühlen, der eine innere Spaltung erzeugt.

Hunger beginnt im Kopf Wie mentale Programmierung zu Hunger und Armut führt, obwohl Afrika reich an Ressourcen ist und Lebensmitteln, ist sein Gehirn programmiert an Lebensmittel, die Menschen oft nicht selbst herstellen, die oft mangeln.

Das Virus des „weißen Gehirns“ im schwarzen Kopf Darstellung der Mechanismen, wie das europäische Denken das Afro-Gehirn infiziert.

Die Falle des rationalen Denkens Kritik an der einseitigen Rationalität des europäischen Denkens und deren zerstörerischer Wirkung.

Wissenschaft als Werkzeug der Unterdrückung Wie wissenschaftliche Methoden zur Legitimation von Rassismus und Kolonialismus genutzt wurden und Afro-Menschen heute unkritisch an diese Wissenschaft glauben.

Kulturelle Prägung von Wissenschaft und Technologie Unterschiede zwischen europäischer und afrikanischer Wissenschaft und wie diese die Perspektiven formen .

Das Problem n Schulwissens Analyse, wie westliches Schulwissen afrikanisches Denken blockiert.

Der Hybride zwischen zwei Welten Wie das infizierte Gehirn einen Zustand der Identitätslosigkeit und inneren Konflikte erzeugt.

Misstrauen gegenüber Intuition Verlust des Vertrauens in die eigene Weisheit zugunsten europäischer Rationalität.

Fremdgesteuertes Denken Wie koloniale Prägung die Entscheidungen und Kreativität der Afro-Menschen beeinflusst.

Europäische Rationalität zerstört afrikanische Logik Auswirkungen der europäischen Denkweise auf die ganzheitliche afrikanische Spiritualität und Kreativität.

Das Gehirn als Feind Untersuchung, wie das infizierte Gehirn Minderwertigkeitsgefühle und Abhängigkeiten verstärkt.

Die Rolle der Religion Wie Religion zur Zerstörung afrikanischer Werte und Identitäten beigetragen hat und trotzdem von Afro-Menschen verteidigt wird.

Hunger und Abhängigkeit Die Rolle des „Mangeldenkens“ und wie es wirtschaftliche und soziale Probleme in Afrika verschärft .

**Selbstsabotage durch da Die paradoxale Tendenz, destruktive Systeme zu verteidigen, die Afro-Menschen unterdrücken.

Befreiung des Gehirns Praktische Ansätze zur Umprogrammierung des Denkens und Rückkehr zu afrikanischen Wurzeln.

Erschaffe deine Realität neu Anleitung zur mentalen Befreiung und zur Neugestaltung einer afrikanischen Zukunft.

Interaktive Übungen Praktische Übungen zur Identifikation und Heilung kolonialer Prägungen .

Die Vielfalt des Wissens Betonung der Balt und alternativer Wissenssysteme.

Schlussfolgerung: Vertrauen ins Herz Appell, das eigene Herz und die Intuition über das infizierte Gehirn zu stellen.

Hauptargumente und provokative Thesen

Das europäische Gehirn als Virus: Es wird argumentiert, dass die Übernahme europäischer Denkstrukturen das afrikanische Gehirn zu einem Feind gemacht hat, der die eigene Entwicklung sabotiert.

Selbstsabotage: Afro-Menschen verteidigen oft Institutionen, Religionen und Systeme, die sie historisch unterdrückt haben.

Hunger als mentaler Zustand: Armut und Hunger sind weniger durch äußere Umstände, sondern durch mental-kulturelle Programmierungen verursacht.

Kritik an Wissenschaft und Bildung: Westliche Wissenschaft wird als Werkzeug der Unterdrückung dargestellt, das den kreativen und spirituellen Kern des afrikanischen Denkens zerstört.

Rückkehr zu afrikanischen Werten: Die Lösung liegt in der Wiederentdeckung und Stärkung afrikanischer Logik, Intuition und Spiritualität.

Fazit

Das Buch ist ein radikaler Aufruf zur Dekolonisation des Geistes und zur Wiederherstellung einer authentischen afrikanischen Identität. Es bietet eine kritische Analyse der mentalen Folgen des Kolonialismus und stellt praktische Schritte zur Überwindung dieser Prägungen vor. Der Autor

Dantse Dantse

Dantse Dantse stammt aus Kamerun und ist Wissenslehrer, Wissenscoach, Unternehmer und mehrfacher Bestsellerautor mit über 150 Büchern auf Deutsch und in weiteren Weltsprachen. Er schreibt Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane. Er ist Verleger, Gründer, Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt. Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten in einer Anlage zusammen. Da bekommen Werte wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis andere Akzente, als in einer sogenannten normalen Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coachingerfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein. Das hat etwas Erfrischendes und Inspirierendes und Bereicherndes. Als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen, wie beispielsweise Familie, Energievampirismus, Sexualität, Homosexualität, Rassismus, Organhandel, psychische Störungen, sexueller Missbrauch in der Familie usw. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politische Blog-Kommentare. Die Bücher von Dantse Dantse, die alle afrikanisch inspiriert sind, verändern das Leben.

Sie sollen helfen beim Nach- und Umdenken, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zusammenzubringen und Afrika zu ehren. Der charmante Verleger von indayi edition (https://www.indayi.de), dem Verlag für besondere Bücher, sagt: „Mein Traum ist es, noch mehr Bücher afrikanischer Autor:innen zu verlegen“. Afrika steht für Dantse Dantse im Zentrum seiner Arbeit. Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre DantseLogik (www.dantse-logik.com), die ihn zu einem begehrten Wissenslehrer und gefragten Erfolgscoach gemacht hat, hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente. Abgesehen davon ist er auch Gründer des Online-Portals KLICKLAC, einer Online-Plattform für den An- und Verkauf von digitalen Ratgebern (http://www.klicklac.de). Dieser Online-Marktplatz ermöglicht es Autor:innen und Beratenden sowie Menschen anderer Berufsgruppen weltweit, ihr Wissen oder auch ihre Bücher kapitelweise in Text-, Audio- oder Videoform zu verkaufen. Die User:innen sollen ebenfalls davon profitieren: Sie können für wenig Geld den Rat kaufen, den sie wirklich brauchen und müssen nicht das ganze Buch erwerben. Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm: „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf.“ Sein unverwechselbarer Schreibstil, geprägt von seiner afrikanischen Muttersprache, ist sein Erkennungsmerkmal und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert. Seine Bücher werden nun in vielen Sprachen der Welt übersetzt und veröffentlicht, damit mehr Menschen von seinem Wissensschatz profitieren können. Über indayi Vorname

