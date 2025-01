Startseite Industrielle Silbernachfrage 2024 auf Rekordhoch Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-01-09 14:44. Silber ist von der Industrie gefragt wie nie und so war 2024 das vierte Jahr in Folge mit einem Rekorddefizit. 1,21 Milliarden Unzen Silber machte die globale Silbernachfrage im vergangenen Jahr aus, so das Silver Institute. Der Schmuck- und Silberwarenbereich haben sich erholt und die Industrie, im speziellen die Photovoltaikbranche, verschlangen das viele Silber. Auf der Angebotsseite steht dagegen nur ein Wachstum von einem Prozent. Geschätzte 837 Millionen Unzen sollen in 2025 im Bergbau produziert werden. Die Angebotslücke muss Recycling schließen. Für 2024 wird mit einem Anstieg der industriellen Nachfrage von sieben Prozent gerechnet. Damit wird erstmals die 700-Millionen-Unzen-Marke überwunden. Neben der Solarbranche braucht auch die Automobilbranche mehr Silber als früher, denn es werden mehr anspruchsvolle Komponenten verbaut, die Silber enthalten. Ein großer Silbernachfrager wird dieses Jahr wohl Indien sein. Auch für die USA wird ein steigender Silberverbrauch prognostiziert. Dazu kommen dann noch die Anleger, die in Exchange Traded Products investieren. Hier werden die ersten Zuflüsse seit drei Jahren erwartet. Schließlich dient neben Gold auch Silber als attraktives Mittel im Umfeld von einer erwarteten Dollarschwäche und anstehenden Zinssenkungen durch die Fed und nicht zuletzt werden sinkende Renditen wirken. Dass auch Silber als sicherer Hafen fungiert, zeigt ein aktueller Bericht, den das Silver Institute zusammen mit Capitalight Research herausgegeben hat. Laut dem Bericht wird das Silberdefizit auf 265,3 Millionen Unzen steigen. Silber profitiert also doppelt, als Industrierohstoff und als Anlagevehikel und Silber stärkt das Portfolio. Denn die wirtschaftlichen und finanziellen Gegebenheiten haben sich in den letzten Jahren, durch die Pandemie und anhaltende geopolitische Spannungen, verändert. Von der doppelten Nachfrage nach Silber profitieren Bergbauunternehmen, die Silber in ihren Projekten besitzen so wie etwa Endeavour Silver oder MAG Silver. Endeavour Silver - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silv... - verfügt über Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In Jalisco, Mexiko entwickelt das Unternehmen nun das Silber-, Blei- und Zinkprojekt Pitarrilla. MAG Silver - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ - ist an der erfolgreichen Juanicipio Silbermine in Mexiko im Fresnillo Silver Trend beteiligt. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

