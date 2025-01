Startseite Die Möglichkeiten sozialer Unterstützung in die Öffentlichkeit tragen Pressetext verfasst von mrph am Mi, 2025-01-08 11:41. Gesponsertes Fahrzeug bringt Mobilität und Flexibilität: Diakonie Rothenburg a. d. Fulda macht positive Erfahrungen mit Humansponsoring Rothenburg a. d. Fulda/Dortmund, 08.01.2024 – Durch die professionelle Unterstützung der Pro Humanis Humansponsoring GmbH hat das Pflegezentrum der Diakonie Rothenburg a. d. Fulda ein neues Fahrzeug erhalten. Ein gesponsorter Toyota Proace City ermöglicht es der Einrichtung jetzt, ihre mobilen Pflege- und Betreuungsdienste zu erweitern und flexibler zu gestalten.

Diese Art der Förderung für soziale Projekte verdient mehr Aufmerksamkeit, um das Bewusstsein und die effizienten Möglichkeiten für soziales Engagement zu stärken. Das bestätigt André Popp, Mitglied der Geschäftsführung der Diakonie Rothenburg, nach der Erfahrung, die er jetzt mit Pro Humanis gemacht hat. Er ergänzt: „Auch den ganzen Ehrenamtlichen gebührt ein Riesen-Dank. Das ist eine aussterbende Generation! Die Leute haben immer weniger Zeit, der Arbeitsstress nimmt weiter zu.“ Umso wichtiger wird soziale Unterstützung außerhalb des geregelten Kostenträger-Rahmens. Mehr Flexibilität und Entlastung im Alltag Das Pflegezentrum der Diakonie in Rothenburg a. d. Fulda hat ein klares Ziel: die Selbständigkeit von Menschen so lange wie möglich erhalten. Dank der Kooperation mit der Pro Humanis Humansponsoring GmbH konnte nun ein Sponsoring-Fahrzeug in den Dienst gestellt werden, das diese Mission stärkt.

Die Diakonie betreut pflegebedürftige Menschen in der Tagespflege, im Hospiz und auch ambulant in deren Zuhause. Hier spielt Mobilität eine zentrale Rolle. „Vorher hatten wir oft Schwierigkeiten, alle Routen und Anforderungen mit den vorhandenen Fahrzeugen abzudecken. Jetzt können wir flexibler planen“, erklärt Kristin Kirsch, Pflegedienstleiterin der ambulanten Pflege. Ein Fahrzeug mit großem Nutzen für Tagespflege und Hospiz Tagespflege-Gäste können mit dem Fahrzeug morgens abgeholt und am Nachmittag wieder nach Hause gebracht werden. Die Diakonie kann 18 Tagesgäste betreuen, die mit Bewegungs- und Aktivitätsprogrammen in den Alltag eingebunden werden. „Wir sind mit unseren Gästen eine kleine Familie. Es bilden sich viele Freundschaften, und manchmal finden sich Leute hier nach Jahren wieder“, so Sandra Schnaudt, Pflegefachkraft in der Tagespflege. Auch das neu eröffnete Elisabeth Hospiz profitiert von der Anschaffung. „Wir möchten unseren Hospizgästen ihre letzten Tage so angenehm wie möglich gestalten. Dank des neuen Fahrzeugs können wir auch kurzfristig auf individuelle Wünsche eingehen“, berichtet Diane Trostmann, Pflegedienstleitung des Hospizes. „Ob es der Wunsch ist, noch einmal an einen See zu fahren oder Lebensmittel für ein Lieblingsessen zu besorgen – das Fahrzeug erleichtert uns den Alltag und sorgt für mehr Lebensqualität unserer Gäste.“ Humansponsoring als effiziente Unterstützung Die finanziellen Mittel im sozialen Bereich sind und bleiben knapp bemessen. André Popp betont: „Ohne diese Art von Unterstützung hätten wir das Fahrzeug nicht anschaffen können. Die Zusammenarbeit mit Pro Humanis war reibungslos, und wir sind sehr dankbar.“ Pro Humanis vermittelt Sponsoren, die soziale Einrichtungen in verschiedenen Branchen durch das Bereitstellen von Sponsoring-Produkten unterstützen. „Das Konzept des Humansponsorings zeigt, wie Unternehmen gezielt etwas für ihre Region und die Gemeinschaft tun können“, so Popp weiter. Gerade vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen, zu denen unter anderem die Personalsituation zählt, wächst die Bedeutung solcher Förderungen. Erfolgreiche Partnerschaften und Netzwerke Die Diakonie ist durch das Projekt nicht nur zu einem neuen Fahrzeug gekommen, sondern hat auch wertvolle Partnerschaften geknüpft, etwa mit einem Kfz-Betrieb. „Es ist ein großartiges Netzwerk entstanden, in dem alle Beteiligten voneinander profitieren“, berichtet André Popp.

Fazit: Mehr Aufmerksamkeit für soziales Engagement nötig

André Popp gibt einen guten Ansatzpunkt zu bedenken: „Diese Art der Unterstützung für soziale Projekte müsste viel mehr in die Öffentlichkeit getragen werden. Es gibt sicher Menschen und Unternehmen, die bereit wären zu helfen, wenn sie von solchen seriösen Möglichkeiten wüssten."

Diakonie Rothenburg a.d. Fulda: https://www.pflegezentrum-rotenburg.de/

Pro Humanis: https://www.pro-humanis.de/

Toyota Proace City: https://www.pro-humanis.de/produkte/personenwagen Video-Tipp:

Ein Toyota Proace City für das Pflegezentrum der Diakonie Rothenburg a. d. Fulda

