Startseite Die richtige Strategie in unsicheren Zeiten Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-01 17:46. Erfolg erfordert kluge Entscheidungen - und die Zeit, sie richtig zu treffen Im heutigen schnelllebigen Geschäftsumfeld und vor allem in der aktuellen wirtschaftlichen Situation stehen viele Unternehmer, selbständige und Investoren vor der entscheidenden Frage: 1. Stillstand,

2. Expansion oder

3. Schrumpfung? Dieser Frage widmet sich Michael Köhler in seinem neuesten Buch "Du verstehts Bank, Sparkasse übrigens auch". Das Buch bricht mit dem allgemeinen Glauben, dass Stillstand ein Rückschritt sei und zeigt, dass jede der drei strategischen Richtungen erfolgreich sein kann, wenn sie klug und vor allem konsequent umgesetzt wird. Jedoch hat jede dieser Strategie ihre eigenen regeln die es zwingend zu beachten gilt Köhler argumentiert, dass die Wahl der richtigen Unternehmensstrategie tiefgreifendes Nachdenken erfordert, eine Aufgabe, die viele Unternehmer in der Hektik des Alltags vernachlässigen. "Nimm Dir die Zeit, die Du und Dein Team brauchst", rät Köhler in seinem Buch, denn die strategische Planung Deines Unternehmens sollte die oberste Priorität sein, um langfristig und erfolgreich bestehen zu können. Michael Köhler führt seine Leser durch die wichtigsten Entscheidungsprozesse und Kennzahlen, die sowohl für Kreditentscheidungen als auch für die tägliche Unternehmensführung von Bedeutung sind. Dabei geht er gezielt auch auf die praktische Anwendung dieser Konzepte ein. Es veranschaulicht an einfachen Beispielen, wie man durch gezielte Maßnahmen und das Erkennen ungenutzter finanzieller Reserven seine Effizienz steigern kann. Jetzt vorbestellen und profitieren:

Um mehr über "Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch - Finanzieren in unsicheren Zeiten" zu erfahren, besuchen Sie www.vertrauen-ist-einfach.com/buch. Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar zum exklusiven Vorzugspreis und erhalten Sie zusätzlich das Hörbuch kostenlos dazu. Nutzen Sie jetzt die Chance, Ihre Finanzen souverän zu steuern um gerade in unsicheren Zeiten sicher zu handeln. Nehmen Sie Ihr Finanzwissen in die eigene Hand - einfacher und klarer geht es nicht. Weitere Informationen: www.vertrauen-ist-einfach.com/buch Hanseatische Projekt- und UnternehmensBeratung

Hamburg - Rostock - Lübeck

040-573 091 64 | 0381-367 662 03 | 0451-120 170 19

-----------------------------------------------------------------

Kronsforder Allee 126a, 23560 Lübeck

Rövershäger Chaussee 3c, 18147 Rostock

www.hanse-projekte.com E-Mail: info@hanse.pro Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hanseatische Projekt- und Unternehmensberatung Michael Köhler

Herr Michael Köhler

Rövershäger Chaussee 3c

18146 Rostock

Deutschland fon ..: 0381 367 662 03

fax ..: 0381 367 662 23

web ..: http://www.hanse-projekte.com

email : mk@hanse.pro Pressekontakt: Hanseatische Projekt- und Unternehmensberatung Michael Köhler

Herr Michael Köhler

Kronsforder Allee 126a

23560 Lübeck fon ..: 0451 120 170 19

web ..: http://www.vertrauen-ist-einfach.com

email : mk@hanse.pro Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten