Startseite Wie sicher ist Ihr Geld bei Ihrer Bank ?| Sparkasse? Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-01 17:31. Was Sie wissen müssen In Deutschland gilt das Bankensystem als eines der sichersten der Welt. Doch wie sicher ist das Geld, das Kunden bei ihren Banken und Sparkassen anlegen? In einer Zeit finanzieller Unsicherheiten ist es nicht nur wichtig zu verstehen, wo und wie Ihr Geld gesichert ist, sondern auch, wie Sie sich ein Stück persönlicher Ruhe und Sicherheit zurückerobern können.

Michael Köhler, ein erfahrener Finanzexperte und Unternehmensberater, beleuchtet in seinem neuesten Buch "DU VERSTEHST BANK, Sparkasse übrigens auch - Finanzieren in unsicheren Zeiten" die oft undurchsichtigen Prozesse der Kreditinstitute und erklärt u.a. verständlich die Unterschiede zwischen den Sicherheitssystemen, die von verschiedenen Finanzinstituten angeboten werden. Kurz und knapp:

• In Deutschland sind Einlagen bei jedem Kreditinstitut gesetzlich bis zu einem Betrag von 100.000 EUR pro Person über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (edB) abgesichert. Für bestimmte Fälle, wie nach dem Verkauf einer Immobilie, kann dieser Schutz auf bis zu 500.000 EUR erweitert werden.

• Darüber hinaus sind höhere Beträge durch zusätzliche Sicherungssysteme der Banken abgedeckt, die von Institut zu Institut variieren können.

• Für Kunden des privaten Bankgewerbes gibt es beispielsweise einen freiwilligen Einlagensicherungsfonds, der ab 2025 Kundengelder bis zur Höhe von 8,75% des Eigenkapitals der jeweiligen Bank schützt.

• Im Gegensatz dazu bieten die Sparkassen-Finanzgruppe und die Genossenschaftsbanken nicht nur kurzfristige Entschädigungszahlungen im Notfall, sondern auch langfristigen Schutz durch eigene Institutssicherungssysteme, die eine Insolvenz der angeschlossenen Institute praktisch ausschließen. Köhlers Buch bietet verständliche und detaillierte Erklärungen der komplexen Sicherheitssysteme für Bankguthaben und zeigt auf, wie Kunden ihre Einlagen effektiv schützen können. "In einer Zeit zunehmend komplexer Finanzmärkte ist es entscheidend, die Sicherheitsmechanismen für Ihr Geld zu verstehen und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, um Ihre finanzielle Sicherheit zu erhöhen, vor allem in unsicheren Zeiten", erklärt Köhler. Möchten Sie verstehen, was Banken und Sparkassen wirklich tun und vor allem wie dies Ihre täglichen Finanzentscheidungen beeinflusst? Dann ist "Du verstehst Bank, Sparkasse übrigens auch - Finanzieren in unsicheren Zeiten" genau das Richtige für Sie. Jetzt vorbestellen und profitieren:

Das Buch erscheint im Mai 2025 und ist bereits unter www.vertrauen-ist-einfach.com/buch vorbestellbar. Schnellentschlossene erhalten das Hörbuch kostenlos als Geschenk dazu.

Nutzen Sie die Chance, Ihre Finanzen souverän zu steuern - klar, einfach und effektiv. Weitere Informationen: www.vertrauen-ist-einfach.com/buch Hanseatische Projekt- und UnternehmensBeratung

Hamburg - Rostock - Lübeck

040-573 091 64 | 0381-367 662 03 | 0451-120 170 19

-----------------------------------------------------------------

Kronsforder Allee 126a, 23560 Lübeck

Rövershäger Chaussee 3c, 18147 Rostock

