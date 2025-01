Startseite Nord-Ostdeutsche Sparkassenakademie: Theorie und Praxis vereint - Erfolgreiche Impulse für die Sparkassenwelt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-01-01 17:25. Praxisnahe Einblicke bei Karls Erlebnis-Dorf Wir lieben Streber! Was haben Erdbeeren und Sparkassen gemeinsam? Richtig -ROT- entsteht voller Geschmack!!!

Das besondere Highlight des diesjährigen Sparkassenfachlehrgangs war der zweitägige Besuch bei Karls Erlebnis-Dorf im Elstal. Dank der Unterstützung von Michael Köhler, Geschäftsführer der Hanseatischen Projekt- und Unternehmensberatung, konnten die Studierenden wertvolle Einblicke gewinnen und ihre theoretischen Kenntnisse im Firmenkundengeschäft praxisnah auf ein mittelständisches Erfolgsunternehmen anwenden. Strategische Entscheidungen, betriebswirtschaftliche Prozesse und die Herausforderungen eines expandierenden Unternehmens verbanden Theorie mit praller Praxis. Bis 2035 sollen 12 Erlebnis-Dörfer deutschlandweit entstehen. Christian Rothe, Vorstandsmitglied der Saalesparkasse, überraschte die angehenden Sparkassenbetriebswirt:innen mit seinem Impulsvortrag "Sparkasse Heute, Morgen und in der Zukunft". Der Sparkassenfachlehrgangs bietet eine fundierte Ausbildung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe und richtet sich an Mitarbeitende aus Vertriebs- und Stabsbereichen, die Führungsambitionen haben oder sich auf Spezialaufgaben vorbereiten möchten.

An 76 Studientagen - im Präsenz-, Hybrid- und Digitalformat - erhalten die Teilnehmenden umfassendes Wissen in acht zentralen Lernfeldern, von Betriebswirtschaft über Immobilienfinanzierung bis Vermögensmanagement. Gleichzeitig wird ein starker Fokus auf die praxisorientierte Anwendung der neuen Fähigkeiten gelegt betont Sarah Scharbert, Studentin des diesjährigen Fachlehrgangs. Weitere Informationen zur Hanseatischen Projekt- und Unternehmensberatung: Bei der Umsetzung Ihrer Projekte und Unternehmensziele können Sie auf eine Vielzahl von Herausforderungen stoßen. Die Suche nach passenden Fördermitteln, der richtigen Finanzierung und der Durchführung anspruchsvoller Verhandlungen mit Banken, Sparkassen und Kapitalgebern können zeitaufwendig, kostspielig und oft frustrierend sein. Deshalb nimmt Ihnen die Hanseatische Projekt- und Unternehmensberatung den gesamten Prozess der Planung, Steuerung und der Finanzmittelbeschaffung ab. Wir unterstützen Sie neben der klassischen Unternehmens- und Managementberatung bei den Verhandlungen mit Kapitalgebern und entwickeln gemeinsam mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Hanseatische Projekt- und UnternehmensBeratung

