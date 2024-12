Startseite Deutschlands erster SEELEN-FARBRAUM: Ein Ort der Stille und Inspiration in Unterschleißheim bei München Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-12-27 09:29. Eröffnung am 18.01. | Eintritt kostenfrei Ab Samstag den 18. Januar 2025 öffnet in Unterschleißheim bei München Deutschlands erster SEELEN-FARBRAUM SA & MO von 16-21 Uhr seine Türen. Die Künstlerin und spirituelle Wegbegleiterin Gisela W. Leiter lädt mit diesem besonderen Raum dazu ein, in die Welt der Farben und Energien meditativ einzutauchen und sich mit neuer Lebensenergie aufzuladen. Seelenbilder, die berühren

Die Seelenbilder von Gisela W. Leiter sind weit mehr als reine Kunstwerke - sie tragen Schwingungen, die innere Balance und Klarheit fördern. Diese Werke entstehen aus einer tiefen Verbindung von Intuition, Farbe und Selbst-Heilfrequenzen und laden dazu ein, innere emotionale, geistige oder körperliche Blockaden loszulassen, neue Lebens-Perspektiven zu finden und sich mit der eigenen inneren Kraft zu verbinden. Mit ihrer Arbeit als Engel-Medium, Stimmen- und Farbheilerin schafft Gisela Leiter Werke, die Räume der Ruhe und des Auftankens öffnen. Besucher können die Bilder auf sich wirken lassen und dabei eine besondere Verbindung zu sich selbst spüren. Ein Raum für Stille und Lebensenergie

Der SEELEN-FARBRAUM ist ein Ort der Stille und des Rückzugs. Hier können Besucher innehalten, entspannen und neue Lebensenergie schöpfen. Ob durch Meditation, das Verweilen in der besonderen Atmosphäre oder den Kontakt mit den kraftvollen Seelenbildern - der Raum lädt dazu ein, sich von den Anforderungen des Alltags zu lösen und gestärkt in die Welt zurückzukehren. Eine Vision, die inspiriert

Nach der Eröffnung in Unterschleißheim wird der SEELEN-FARBRAUM auch später auf Reisen gehen. Gisela W. Leiter plant, ihre Werke deutschlandweit auf Messen und spirituellen Veranstaltungen zu präsentieren, um noch mehr Menschen Zugang zu dieser einzigartigen Kombination aus Kunst, Energie und Inspiration zu ermöglichen. Weitere Informationen

Alles über die Vision des SEELEN-FARBRAUMs, die Werke und zukünftige Veranstaltungen finden Sie unter: www.Seelen-Farbraum.de Ein Ort für Körper, Geist und Seele

"Meine Kunst ist ein Schlüssel, um innere Ruhe und neue Energie zu finden", sagt Gisela Leiter. "Der SEELEN-FARBRAUM lädt dazu ein, innezuhalten, Kraft zu tanken und Inspiration für den Alltag zu schöpfen." Besuchen Sie den SEELEN-FARBRAUM, erleben Sie einen Ort der Stille und lassen Sie sich von der Kraft der Farben und Schwingungen inspirieren. Öffnungszeiten und Ort

Der SEELEN-FARBRAUM öffnet ab 18. Januar 2025 zwei Mal wöchentlich für die Öffentlichkeit. Die Öffnungszeiten sind immer Samstag & Montag 16-21 Uhr nach Voranmeldung per Mobil, WhatsApp oder der Website www.Seelen-Farbraum.de . EINTRITT-SONDERPREIS: 20€-40€ ab 20.01.2025. Eröffnung am 18.01. kostenfrei! Adresse:

SEELEN-FARBRAUM

Praxis Gisela W. Leiter

Finkenweg 1

85716 Unterschleißheim Mobil-WhatsApp: 0157 8151 7066

Nähe Bahnhof Lohhof - S-Bahn S1 Temin zum kostenfreien Infogespräch hier Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: SEELE-FARBRAUM.DE Gisela W. Leiter

Frau Gisela W. Leiter

Finkenweg 1

85716 Unterschleißheim

Deutschland fon ..: 0893109383

web ..: http://www.seele-farbraum.de

email : gisela.leiter@gmail.com Ab Samstag den 18. Januar 2025 öffnet in Unterschleißheim bei München Deutschlands erster SEELEN-FARBRAUM SA & MO von 16-21 Uhr seine Türen. Die Künstlerin und spirituelle Wegbegleiterin Gisela W. Leiter lädt mit diesem besonderen Raum dazu ein, in die Welt der Farben und Energien meditativ einzutauchen und sich mit neuer Lebensenergie aufzuladen. Seelenbilder, die berühren

Die Seelenbilder von Gisela W. Leiter sind weit mehr als reine Kunstwerke - sie tragen Schwingungen, die innere Balance und Klarheit fördern. Diese Werke entstehen aus einer tiefen Verbindung von Intuition, Farbe und Selbst-Heilfrequenzen und laden dazu ein, innere emotionale, geistige oder körperliche Blockaden loszulassen, neue Lebens-Perspektiven zu finden und sich mit der eigenen inneren Kraft zu verbinden. Pressekontakt: SEELE-FARBRAUM.DE Gisela W. Leiter

Frau Gisela W. Leiter

Finkenweg 1

85716 Unterschleißheim fon ..: 0893109383

web ..: http://www.seele-farbraum.de

email : gisela.leiter@gmail.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten