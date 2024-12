Startseite ProCoReX GmbH wird zur ProCoReX Europe GmbH: Ein neuer Meilenstein in der internationalen Expansion Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-09 23:53. Die ProCoReX GmbH, bekannt für ihren herausragenden Beitrag zur Elektroschrottentsorgung und IT Recycling in Deutschland, hat sich umbenannt und wird fortan als ProCoReX Europe GmbH firmieren. Diese Umbenennung markiert einen bedeutenden Schritt in die Zukunft, da wir unsere Dienstleistungen auf die Märkte der Niederlande, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Schweiz und Österreich ausweiten.

Diese strategische Entscheidung ist das Ergebnis einer sorgfältigen Marktanalyse und zielt darauf ab, den wachsenden Anforderungen an umweltfreundliche Entsorgungslösungen in Europa gerecht zu werden. Die ProCoReX Europe GmbH ist bestrebt, die höchsten Standards im Bereich IT Recycling und Datenträgervernichtung zu gewährleisten. "Wir erweitern nicht nur unsere geografische Reichweite, sondern auch unsere Verantwortung und Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden und der Umwelt", so Aleksander Jakubowski, Geschäftsführer der ProCoReX Europe GmbH.

Die Umbenennung reflektiert unsere Mission, umweltbewusste Entsorgungsmethoden in Europa zu etablieren und diejenigen Unternehmen zu unterstützen, die auf die korrekte und sichere Entsorgung ihres Elektroschrotts Wert legen. Die ProCoReX Europe GmbH wird weiterhin unermüdlich daran arbeiten, Lösungen anzubieten, die den Anforderungen der DIN Norm 66399 bei der Datenträgervernichtung entsprechen. Wir sind uns bewusst, dass die Sicherheit sensibler Daten eine anspruchsvolle Herausforderung darstellt und werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden.

Zusätzlich zur Sicherstellung der Umweltverträglichkeit unserer Dienstleistungen wird die ProCoReX Europe GmbH auch soziale Projekte unterstützen. Für uns ist es wichtig, dass wir nicht nur die Dumping-Problematik im Bereich Elektroschrott angehen, sondern auch zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ländern, in denen wir tätig sind, beitragen.

In den kommenden Monaten werden wir unser Dienstleistungsangebot weiter entwickeln, um den speziellen Bedürfnissen unserer Kunden in den neu erschlossenen Märkten gerecht zu werden. Unternehmen sind eingeladen, sich über die Möglichkeiten zu informieren, die die ProCoReX Europe GmbH bietet, um gemeinsam einen positiven Beitrag zur Umwelt zu leisten.

