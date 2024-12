Startseite Servitex erweitert wissenschaftlichen Beirat um Expertinnen für Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-04 13:34. Neue Impulse für textile Dienstleister in der Hotellerie:

Prof. Dr. Sandra Rochnowski und Olga Heuser von DialogShift unterstützen den Wäschereiverbund zukünftig mit ihrem Know-how. Servitex konnte die Wissenschaftlerin und Spezialistin für nachhaltigen Tourismus Prof. Dr. Sandra Rochnowski, Head of Tourism Management der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin sowie die Mitgründerin der Firma DialogShift Olga Heuser für seinen wissenschaftlichen Beirat gewinnen. Olga Heuser studierte Politikwissenschaften und bietet heute Hotels Generative KI an. Für ihr Engagement wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Der wissenschaftliche Beirat von Servitex widmet sich regelmäßig den entscheidenden Themen, die die textile Dienstleistungsbranche innerhalb der Hotellerie beeinflussen bzw. prägen. Die jüngste Versammlung des Gremiums stand im Zeichen der stark gewachsenen finanziellen Belastungen innerhalb der Branche und den damit verbundenen Herausforderungen. "Hier spielen unter anderem deutlich gestiegene Energiekosten eine entscheidende Rolle. Der Beirat diskutierte hierzu beispielsweise Lösungsansätze, wie die Servitex-Mitglieder trotz des finanziellen Spannungsfeldes weiterhin attraktive Arbeitgeber bleiben können. Gleichzeitig standen die nachhaltige Ausrichtung und die fortschreitende Digitalisierung im Mittelpunkt der Gespräche. Daher freuen wir uns nun sehr, den wissenschaftlichen Beirat um zwei anerkannte und in der Branche geschätzte Akademikerinnen erweitern zu dürfen", so Rolf Slickers, Geschäftsführer der Servitex GmbH . Prof. Dr. Sandra Rochnowski unterstreicht die Bedeutung ganzheitlicher Praktiken in Bezug auf die Nachhaltigkeit in der gesamten Hotellerie: "Die textile Dienstleistungsbranche muss Wege finden, um mehr ökologische Verantwortung zu übernehmen und durch nachhaltige Projekte mit Partnern sichtbarer zu werden sowie gleichzeitig wirtschaftlich stark zu bleiben. Das Gleiche gilt für soziokulturelle Aspekte. Wobei der Zusammenschluss der inhabergeführten Wäschereien hier bereits eindrücklich gezeigt hat, was heute schon tatsächlich im Betriebsalltag an Maßnahmen umsetzbar ist. Olga Heuser ergänzt: "Digitalisierung und Künstliche Intelligenz können entscheidende Tools sein, um Prozesse zu optimieren und somit langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Dienstleister und der Hotels selbst zu sichern. Denn das bekommt am Ende des Tages vor allem der Gast positiv zu spüren."

Mit den beiden renommierten Expertinnen will Servitex ein starkes Zeichen in Richtung Zukunftsfähigkeit setzen: Der wissenschaftliche Beirat wird in den kommenden Monaten weiter konkrete Empfehlungen entwickeln, die auf die Optimierung betrieblicher Prozesse und die strategische Weiterentwicklung der Servitex-Partner abzielen. Servitex sieht es als seine Aufgabe, die Branche durch innovative Ideen und praxisorientierte Lösungen zu stärken, um so den langfristigen Erfolg und die Zufriedenheit von den Hoteliers und Mitarbeitenden gleichermaßen sicherzustellen. Prof. Dr. Sandra Rochnowski, MBA, ist Reiseverkehrskauffrau und Betriebswirtin mit rund 20 Jahren Erfahrung vor allem in der Markenhotellerie. Sie leitet den Fachbereich Tourismus und vertritt die Schwerpunkte Hotelmanagement und Nachhaltigkeit an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin). Die Wissenschaftlerin verfügt über mehrjährige Erfahrung in der betrieblichen Implementierung und Weiterentwicklung von Umwelt- & Nachhaltigkeitssystemen sowie im Aufbau einer CSRD- konformen Nachhaltigkeits-/ESG-Strategie. Sie begleitet praxisnah Projekte im Bereich Nachhaltigkeit/ESG auch mit Studierenden der HWR Berlin u.a. für DER Touristik Partner-Service, B&B Hotels, ADA Cosmetics, Fliegel Textilservice, Romantik Hotels & Restaurants. Dipl.-Pol. Olga Heuser ist Gründerin und Geschäftsführerin von DialogShift, einem Technologieunternehmen aus Berlin, welches seit 2019 rund 1.000 Hotels - von renommierten Hotelketten bis hin zu privat geführten Häusern - mit innovativen KI-Lösungen für die Gästekommunikation unterstützt.

Olga Heuser erhielt für ihr Engagement mit DialogShift unter anderem Auszeichnungen vom Hotelverband Deutschland (IHA), Google sowie dem Travel Industry Club. Zuvor war sie mehrere Jahre im Deutschen Bundestag tätig und verantwortete dort Themen rund um die digitale Transformation.

email : info@servitex.de Die Servitex GmbH ist ein Verbund mittelständischer Dienstleister, der sich auf den Bereich Mietwäsche und Textilpflege in der Hotellerie spezialisiert hat. Momentan besteht der Servitex-Verbund aus sieben inhabergeführten Wäschereien mit insgesamt 14 Standorten.

