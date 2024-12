Startseite Zukunft ist elektrisch – der Evum macht sie leise, stark und unverzichtbar! Pressetext verfasst von EVUM-Motors am Mi, 2024-12-04 11:14. München, 04. Dezember 2024 - Die Zukunft rollt elektrisch. Mit dem Evum zeigt EVUM Motors, wie Elektromobilität den Alltag verändert: sauber, leise und kompromisslos praktisch. Ob in der Stadt, auf dem Land oder mitten im Wald – überall, wo der Evum eingesetzt wird, wird er schnell unverzichtbar. Dieses Auto ist mehr als nur ein Nutzfahrzeug. Es ist eine Lösung. Eine mobile Steckdose, die Strom liefert, wo er gebraucht wird: auf Baustellen, in Werkstätten oder bei Veranstaltungen. Maschinen anschließen, Werkzeuge betreiben, auch an entlegenen Orten – der Evum macht's möglich. Und das alles emissionsfrei. Doch der Evum kann noch mehr. Er meistert Herausforderungen, die in der heutigen Zeit entscheidend sind. Von der Grünpflege in Kommunen über die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen bis hin zum umweltfreundlichen Transport in Städten. Er ist geräuschlos, zuverlässig und vielseitig. Kommunen setzen es ein, um die Lebensqualität ihrer Bürger zu steigern, Landwirte nutzen ihn, um effizienter zu arbeiten, und Lieferdienste verlassen sich auf seine Stärke und Ausdauer. „Das Feedback unserer Kunden ist klar: Wo der Evum im Einsatz ist, möchte niemand mehr darauf verzichten“, erklärt Martin Soltes, CEO von EVUM Motors. „Seine Vielseitigkeit und seine leise, emissionsfreie Arbeitsweise überzeugen. Für viele ist er mehr als ein Fahrzeug – er wird zu einem Partner im Alltag.“ Mit seiner Reichweite und den flexiblen Aufbaumöglichkeiten bietet der Evum eine Lösung für unterschiedlichste Anforderungen. Ein Fahrzeug für alle, die mehr wollen: mehr Nachhaltigkeit, mehr Effizienz und mehr Verantwortung. Dabei arbeitet er nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch sinnvoll. Jeder Evum spart CO? ein, senkt die Lärmbelastung und macht den Unterschied – in Städten, Dörfern und der Natur. EVUM Motors geht mit dem Evum einen Schritt voraus in eine elektrische Zukunft. Produziert in Deutschland, verbindet er modernste Technologie mit den Ansprüchen der Praxis. Das Ziel: Nachhaltigkeit, die bezahlbar ist. Für Landwirte, Handwerker, Kommunen und alle, die eine Lösung suchen, die sich rechnet und die Umwelt schont.

Mit dem Evum setzt EVUM Motors ein Zeichen für Wandel. Schritt für Schritt, leise und kraftvoll. Der Evum zeigt, dass die Mobilität von morgen heute schon Realität ist – und einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leistet. Über EVUM Motors

EVUM Motors ist ein innovativer Hersteller vollelektrischer Nutzfahrzeuge „Made in Germany". Mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Effizienz entwickelt das Unternehmen Lösungen, die den Anforderungen moderner Arbeitsumgebungen gerecht werden und einen aktiven Beitrag zur Reduktion von CO?-Emissionen leisten.

Sonja Deleski

PR-Referentin

EVUM Motors GmbH

E-Mail: deleski@evum-motors.com

