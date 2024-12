Startseite k3 mapa GmbH: Stalin oder von Hayeck ? Pressetext verfasst von k3 mapa am Di, 2024-12-03 12:55. Wiesbaden, 03. Dezember 2024. Die wirtschaftliche Entwicklung des Euroraums ist desaströs. Die Staatsausgaben und Staatsdefizite steigen. Die Staatsverschuldung liegt über dem Niveau der 2011 Eurokrise. Die Investoren wachen langsam auf und verlangen wieder eine Risikoprämie. Wie antworten die europäischen Länder ? Folgen sie der Ideologie der Diktatur der zentral geplanten Staatswirtschaft oder besinnen sie sich auf die Tugend der Freiheit ? Stalin oder von Hayeck ? Die Volkswirtschaften der Länder der EU befinden sich in der überwältigenden Mehrzahl in einer sehr schwierigen (oder gar katastrophalen) Situation. Besonders in Deutschland wird dieses deutlich: Zum einen existiert eine sich immer stärker ausbreitende moralische Krise (Gendersprache, Geschlechtervielfalt, Zerstörung von preußischen Werten & Tugenden, Bildungskrise, grüne Hippie-Mentalität & fehlende Leistungsmentalität, etc.). Hinzu kommt ein religiöser Niedergang der evangelischen und katholischen Kirchen („Jesus wäre heute Klimaaktivist“, de facto Duldung der über 100.000 jährlichen Embryo-Tötungen durch Abtreibung, „Weltrettung“ statt Seelenheil, etc.). Sicherlich als Folge der moralischen und religiösen Verwerfungen gesellt sich nun seit einigen Jahren der wirtschaftliche Abstieg. In Deutschland müssen ganze Industriezweige (Chemie, Stahl, Lebensmittel, Automobil) massenhaft Arbeitsplätze abbauen oder wandern im besten Falle ins Ausland ab. Kleine Mittelständler, die nicht abwandern können, gehen Konkurs. Die Lage ist verehrend. In den südeuropäischen Ländern, die den Niedergang ihrer Industrie bereits zum großen Teil abgeschlossen haben (Italien, Frankreich, Spanien) oder noch nie eine nennenswerte Industriequote besaßen (Portugal, Griechenland) sind die Staatsfinanzen nach wie vor in einer desaströsen Situation. Die Staats-Verschuldungsquoten der o.g. Länder liegen alle oberhalb der 100% bezogen auf das Bruttosozialprodukt. Sie befinden sich alle in einer Schuldenfalle, denn aus eigener Kraft können sie bei sich nun endlich steigenden Zinsen die Zinszahlungen nicht mehr bedienen. Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland und Portugal sind bankrott. Nur durch das sozialistische System der EURO-Rettungs-Philosophie können die Staatsbankrotte seit mehr als einem Jahrzehnt abgewendet werden. Die Frage ist nicht, ob der EURO an dieser sozialistischen Last auseinanderbricht, sondern nur wann. Bis dahin zeichnen sich zwei mögliche Wege ab.

Die EURO Staaten können den Weg des wirtschaftlichen, moralischen und religiösen Niedergangs noch beschleunigen: Sie machen einfach weiter wie bisher: Noch mehr Zentralismus, Bürokratie, Bevormundung, Zensur, abwürgen von Eigeninitiative und Kreativität, Erhöhung der Staatsquote, staatlicher Gängelei, Genderwahnsinn und noch 114 weitere Geschlechter, Erlaubnis der Abtreibung bis zum 8. Schwangerschaftsmonat, Klimahüpfen und Abschaffung von Noten in der Schule. Dieser kurze Auszug an Beispielen weist den Weg in den Abgrund. Es war genau das Konzept der stalinistischen UdSSR. Lenin hat es eingeführt und Stalin perfektioniert. Ein wirtschaftlicher, moralischer, menschlicher und seelischer Albtraum. Nur Satan lacht. Oder die EURO Staaten (und hier besonders Deutschland) besinnen sich wieder auf die klassischen (preußischen) Werte: Freiheit, Sparsamkeit, Rechtsstaat, Leistungswille, Eigenverantwortung, Familie und Religion. Dass die USA tief in einer Staatsschuldenkrise stecken pfeifen die Spatzen von den Dächern. Aufgrund einer Staatsverschuldung von über 125% bezogen auf das Bruttosozialprodukt sind die USA de facto pleite. Eigentlich war der Zusammenbruch vorgezeichnet. Doch mit der Nominierung von Elon Musk als Sanierer der Staatsfinanzen (mit Hilfe des Department of Government Efficiency, kurz DOGE) könnte ein Kurswechsel in den USA gelingen. Elon Musk hat sich vorgenommen nicht weniger als 2.000 Milliarden Dollar an staatlichen Ausgaben zu kürzen. Das sind circa 30% des Budgets. Eine Herkulesaufgabe. Die österreichische Schule mit seinen führenden Köpfen Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayeck analysierte das theoretische Grundgerüst. Umgesetzt wird diese Philosophie aktuell in Argentinien durch den Präsidenten Javier Milei. In Argentinien stabilisiert sich der jahrzehntelange Abstieg und es zeigen sich erste Erfolge. Gelingt Elon Musk diese Sanierung, dann wäre ein Staatsbankrott der USA abgewendet. Findet Deutschland, finden die EURO Staaten, findet die EU die Kraft und die Vernunft zu Sparsamkeit und wirtschaftlicher Weitsicht ? „Bei k3 mapa sind wir leider eher skeptisch, dass sich bei uns am Horizont ein Elon Musk abzeichnen könnte. Wir gehen leider eher davon aus, dass sich der Niedergang – wie 1923 und 1945 – fortsetzt und es dann einen Neuanfang geben kann." - gesteht Thorsten Schuppenhauer, Geschäftsführer der k3 mapa GmbH. Und er fährt fort: „Anhand des Beispiels der UdSSR und der angestrebten Reformen durch Gorbatschow läßt sich meiner Meinung nach ableiten, dass eine Korrektur eines sich über mehrere Jahrzehnte eingespielten Systems fast unmöglich ist. Die Frage ist somit: Was machen wir nach dem Zusammenbruch ? Wieder Sozialismus oder Freiheit und Verantwortung."