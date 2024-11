Startseite OptimalNachhilfe gewinnt Deutschen Bildungs-Award 2024/2025 Pressetext verfasst von OptimalNachhilfe123 am Mi, 2024-11-27 10:08. München, 18. November 2024 – OptimalNachhilfe, der Nachhilfevermittler mit Fokus auf die Förderung von Studierenden, wurde beim Deutschen Bildungs-Award 2024/2025 mit dem ersten Platz in der Kategorie „Nachhilfevermittlungsportale“ ausgezeichnet. Die jährliche Ehrung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders NTV würdigt Deutschlands beste Bildungsanbieter. In einer umfangreichen Verbraucherumfrage, die von Juni bis Juli 2024 stattfand, erhielt OptimalNachhilfe Bestnoten für Kundenzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenservice und Weiterempfehlungsbereitschaft. Die 2012 von zwei Absolventen der Hochschule München gegründete Plattform hat sich seither auf die individuelle Betreuung von Studierenden spezialisiert und konnte deutschlandweit über 10.000 erfolgreiche Nachhilfen organisieren. OptimalNachhilfe ist bekannt für seine hohe Servicequalität, die in der Umfrage unter rund 38.000 Kundenstimmen klar bestätigt wurde. Die Befragung deckte mehr als 460 Bildungsanbieter in 54 Kategorien ab und bewertete Anbieter hinsichtlich Angebotsqualität, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Nutzen sowie des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Bildungsstudie bestätigt Bedeutung privater Bildungsanbieter Der Deutsche Bildungs-Award hebt das herausragende Engagement privater Bildungsanbieter in einer „Wissensgesellschaft“ hervor, in der Bildung zunehmend als Schlüssel zu beruflicher, sozialer und persönlicher Weiterentwicklung anerkannt wird. Die Nachfrage nach privater und kontinuierlicher Bildung ist in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Das DISQ führte die umfangreiche Studie durch, um die beliebtesten Anbieter in Bereichen wie Schule, Studium, berufliche Weiterbildung und Sprachen zu identifizieren. OptimalNachhilfe steht als ausgezeichnetes Nachhilfeportal nun als klarer Favorit in der Kategorie „Nachhilfevermittlungsportale“ fest. Über OptimalNachhilfe OptimalNachhilfe wurde 2012 von zwei Studenten der Hochschule München ins Leben gerufen. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Unterstützung von Studierenden durch professionelle Uni-Nachhilfe und individuelles Coaching bei der Erstellung von Bachelor- und Masterarbeiten. Mit maßgeschneiderten Lösungen hilft das Unternehmen Studierenden, akademische Herausforderungen erfolgreich zu meistern und ihre Ziele effizient zu erreichen. Das Unternehmen organisiert erfolgreich und zielgerichtet Nachhilfe für diverse Fächer und hat bislang über 10.000 Studierende auf ihrem Bildungsweg unterstützt. OptimalNachhilfe engagiert sich für individuelle Förderung, eine hohe Nachhilfequalität und ist seit seiner Gründung auf die Bedürfnisse und den Erfolg seiner Kunden fokussiert. Deutscher Bildungs-Award 2024/2025 Infos Der Deutsche Bildungs-Award würdigt Deutschlands beste Bildungsanbieter auf Grundlage von repräsentativen Verbraucherbefragungen. In der diesjährigen Umfrage, die von Juni bis Juli 2024 stattfand, bewerteten Verbraucher Bildungsangebote in Bezug auf Preis-Leistung, Servicequalität und Weiterempfehlungsbereitschaft. Mit rund 38.000 Kundenmeinungen und über 460 bewerteten Unternehmen bietet die Studie des DISQ einen umfassenden Einblick in die Leistungen und Zufriedenheit der wichtigsten Bildungsanbieter. Die OptimalNachhilfe unter der Führung von Thomas Koller und Andreas Kroppen, sowie die Mitarbeiter danken ihren Kunden für ihr Vertrauen und ihre hervorragenden Bewertungen und freut sich darauf, auch in Zukunft Studenten in der DACH-Region auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen und zu begleiten. Anhang Größe Nachhilfe logo - mit URL.png 174.68 KB Über OptimalNachhilfe123 Komplettes Benutzerprofil betrachten