Startseite Die heilende Kraft der Engel: Wie Dorothea Bautz-John seit 40 Jahren durch Fernheilung Menschenleben verändert Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-25 23:40. Dorothea Bautz-John hat eine außergewöhnliche Gabe: Seit über 40 Jahren hilft sie Menschen,

körperliche und seelische Blockaden zu überwinden und ein erfüllteres Leben zu führen. Ihre einzigartige Methode der Fernheilung mit Engeln kombiniert tiefgreifende spirituelle

Ansätze mit individueller Betreuung und langfristiger Unterstützung. Doch ihre Arbeit

geht weit über klassische Heilung hinaus - Dorothea schafft eine dauerhafte Verbindung

zwischen ihren Klienten und der Energie der Engel, die nicht nur heilt, sondern auch Hoffnung

und Schutz schenkt. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf ihre Methode, ihre

Vision und die unzähligen Erfolge, die sie damit erzielt. Ein ganzheitlicher Ansatz für nachhaltige Heilung:

Dorothea Bautz-John stellt klar, dass ihre Arbeit nicht nur darauf abzielt, Menschen kurzfristig zu helfen, sondern ihnen langfristige Heilung und Unterstützung zu ermöglichen. "Gesund werden und gesund bleiben" - dieses Ziel steht im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Dabei setzt sie auf tägliche Unterstützung und die transformative Kraft der Engel. Dorothea hat erkannt, dass eine einmalige

Fernheilung zwar beeindruckende Effekte erzielen kann, die Energie jedoch oft schnell abklingt. Ihre Lösung? Sie begleitet ihre Klienten über Wochen und Monate hinweg mit kontinuierlicher Engelsenergie, um die Heilungsprozesse dauerhaft zu stärken. Die Rolle der Engel in der Heilung:

Dorothea arbeitet eng mit Engeln zusammen, deren Energien sie gezielt für die Bedürfnisse ihrer Klienten einsetzt. Sie erklärt, dass jede Krankheit und jede Person eine individuelle Energie hat, die mit den passenden Engelsenergien harmonisiert werden muss. "Es geht nicht darum, einfach eine universelle Heilung zu senden. Es geht darum, die richtigen Energien für den richtigen Moment und den richtigen Menschen zu finden", betont sie. Diese maßgeschneiderte Herangehensweise ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Die Engel sind nicht nur Heiler, sondern auch Begleiter. Dorotheas Klienten lernen, mit den Engeln zu kommunizieren und ihre Energie im Alltag zu nutzen. Dadurch erhalten sie einen Schutz, der weit über die Zeit der aktiven Behandlung hinausgeht.

Zwei Wege der Unterstützung: Einzelbehandlungen und die Community Dorothea verfolgt einen zweigleisigen Ansatz, um Menschen zu helfen. Neben den individuellen Fernheilungen, bei denen sie sich intensiv mit den Bedürfnissen und Herausforderungen ihrer Klienten auseinandersetzt, bietet sie auch Zugang zu ihrer Community "Diagnose unheilbar". Diese Gruppe ist speziell für Menschen gedacht, die sich mit schweren Diagnosen und Herausforderungen konfrontiert sehen. Für nur 47 Euro im Monat erhalten Mitglieder Zugang zu regelmäßigen Gruppenheilungen, Expertenwissen und einem unterstützenden Netzwerk von Gleichgesinnten. Die Vorteile dieser Community liegen auf der Hand: Niemand muss sich mehr allein fühlen. Fragen, Sorgen und Ängste können jederzeit geteilt werden, und die Mitglieder haben Zugang zu einer Fülle von Informationen und Unterstützung. "Es ist eine Möglichkeit, kontinuierliche Heilung und Ermutigung zu erfahren, ohne den finanziellen Druck, den Einzelbehandlungen mit sich bringen können", erklärt Dorothea. Ein ganzheitlicher Service - rund um die Uhr

Ein weiterer entscheidender Faktor für Dorotheas Erfolg ist ihre

Erreichbarkeit. Sie stellt sicher, dass ihre Klienten nie alleine sind.

Innerhalb von 24 Stunden antwortet sie auf Nachrichten, bietet

telefonische Unterstützung an und bleibt in ständigem Kontakt. Diese

Nähe zu ihren Klienten sorgt dafür, dass sie sich jederzeit sicher und

aufgehoben fühlen. Hoffnung und Heilung durch die Engel:

Die Geschichten von Dorotheas Klienten sprechen für sich. Menschen, die zuvor von Ärzten aufgegeben wurden oder sich in scheinbar aussichtslosen Situationen befanden, berichten von unglaublichen Veränderungen. Sie erleben nicht nur körperliche Verbesserungen, sondern auch eine tiefgehende seelische Befreiung.

Alte Traumata und Blockaden werden von den Engeln aufgelöst, ohne dass die Betroffenen sie noch einmal durchleben müssen. Hier erzählt ein Kunde von Dorothea, wie er von der Diagnose "austherapiert" bei einer Niereninsuffiziens in ein normales, gesundes Leben zurückfand. Eine ihrer Kundinnen beschreibt eindrucksvoll, wie sie eines Nachts von starken Schmerzen und Atemnot geplagt wurde. Noch bevor Dorothea ihre Nachricht lesen konnte, hatten die Engel bereits eingegriffen und für Erleichterung gesorgt. Diese unmittelbare Verbindung zu den Engeln, unabhängig von Dorotheas physischer Präsenz, zeigt die Stärke und Effektivität ihrer Methode. Ein Aufruf zur Veränderung:

Dorothea betont, dass ihre Arbeit nicht nur Heilung bietet, sondern auch eine Transformation im Leben ihrer Klienten anstößt. "Ich will meine Klienten nicht von mir abhängig machen, sondern von

den Engeln und ihrer Energie. Sie sollen lernen, eigenständig mit den Engeln zu kommunizieren und

ihre Kraft zu nutzen." Diese Selbstständigkeit ist ein zentraler Aspekt ihrer Vision.

Die Mitglieder ihrer Community "Diagnose unheilbar" profitieren nicht nur von der Engelsenergie,

sondern auch von einer unterstützenden Gemeinschaft, die Mut macht und zeigt, dass niemand

allein ist. Es ist eine Einladung an jeden, der sich von Herausforderungen überwältigt fühlt, einen

neuen Weg zu gehen - einen Weg der Hoffnung und des Vertrauens. Heilung ist möglich - ein Leben in Balance:

Dorothea Bautz-John hat es geschafft, eine Methode zu entwickeln, die nicht nur heilt, sondern auch langfristige Veränderungen ermöglicht. Ihre Arbeit mit den Engeln verbindet tiefes spirituelles Wissen mit praktischer Anwendung, um ihren Klienten eine neue Perspektive und Lebensqualität zu schenken. Mit ihrem zweigleisigen Ansatz - Einzelbehandlungen und Community Mitgliedschaft - bietet sie für jeden die passende Unterstützung. Wenn Sie auf der Suche nach einem Weg sind, körperliche und seelische Belastungen loszulassen und eine neue Verbindung zu sich selbst und zur spirituellen Welt aufzubauen, ist Dorothea Bautz-John die richtige Ansprechpartnerin. Ihre Vision und ihre Arbeit zeigen, dass Heilung und

Hoffnung immer möglich sind - mit der Kraft der Engel an Ihrer Seite.

Dorothea Bautz-John - Über 40 Jahre Erfahrung in der Fernheilung mit Engeln. Auch ihre tägliche Arbeit mit den Engeln spielt eine zentrale Rolle: Jeden Tag sendet Dorothea

Dorothea Bautz hat es geschafft, eine Methode zu entwickeln, die nicht nur heilt, sondern auch langfristige Veränderungen ermöglicht. Ihre Arbeit mit den Engeln verbindet tiefes spirituelles Wissen mit praktischer Anwendung, um ihren Klienten eine neue Perspektive und Lebensqualität zu schenken.

